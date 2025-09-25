お笑いコンビ「さらば青春の光」の東ブクロが24日深夜放送のテレビ朝日系「森香澄の全部嘘テレビ」（水曜深夜2・17）に出演。過去の交際相手を実名で告白する一幕があった。

この日は「森香澄のいつもと違う部分に気付けたら100万円」と題し、フリーアナウンサー・森香澄の“違和感”に東ブクロが気づけるかを試すジェンガ企画が展開された。

東ブクロは5つの違和感を見抜くことができず、罰ゲームとして「先日テレビ朝日系『クロナダル』で“8人の芸能人と付き合った”と明かしていましたが、元有名アイドル以外の1人を教えてください」という指令が与えられた。番組側は「『クロナダル』同様、音声は“ピー”で隠し、“元有名アイドル”などのヒントでオンエア対応します」とした。

東ブクロは「うん…まぁ、ええか…」とためらいながらも、「セクシー女優の○○さん」と実名で告白。しかし放送では、音声が伏せられた。

これにスタジオの男性スタッフから笑い声が上がり、森が「全員笑ってる！」と苦笑しながらツッコむと、東ブクロは「（スタッフ）全員お世話になった方」と返し、笑いを誘っていた。