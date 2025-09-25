元世界2階級王者の京口紘人氏（31）が、25日までに自身のYouTubeを更新。引退表明している元WBC世界フライ級王者・比嘉大吾について言及した。

現在WBAバンタム正規王者はアントニオ・バルガス（米国）そして休養王者に堤聖也（角海老宝石）。さらには暫定王者にノニト・ドネア（フィリピン）が君臨。WBAバンタム級で3人王者が存在する不思議な状況が起こっている。

近い将来、バルガスと堤の統一戦が実現すると予想されている。そして暫定王者ドネアの防衛戦として比嘉の名前が挙がっている。

ドネアVS比嘉の実現については「絶対にない！もしやったらボクシング界の大仁田厚よ！！」と比嘉の再起を否定した。

「あの終わり方でスイッチオフにしてるから、またスイッチオンにするのは無理よ」と説明した

しかしドネアVS比嘉が実現すればファイトマネー高騰も予測されるという。そのため「大吾のことやからありえそう…人間味があるから…可能性はゼロじゃないか〜」と言及した。

ドネアの対戦相手候補には、ジェイソン・モロニーの名前も挙がっているため「名前と世界的にもモロニーとやるんじゃない？」とコメントを残した。