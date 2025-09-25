Íî¹çÇîËþ»á¡¡ÆüËÜ¥Ï¥àOB¤È¤·¤Æ¤â°ËÆ£Âç³¤¤Ë¡ÖÂôÂ¼¾Þ¤ò³Í¤é¤»¤¿¤¤¤Í¡×
¡¡¸½Ìò»þÂå¤Ë3´§²¦¤ò3ÅÙ³ÍÆÀ¤·¡¢´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤ÏÃæÆü¤ò4ÅÙ¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ËÆ³¤¤¤¿Íî¹çÇîËþ»á¡Ê71¡Ë¤¬25Æü¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¡ÖÍî¹çÇîËþ¤Î¥ª¥ìÎ®¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤ò¹¹¿·¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¤Î°ËÆ£Âç³¤Åê¼ê¡Ê28¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Íî¹ç»á¤Ï¡Ö¥ª¥ì¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤ÎOB¤À¤â¤ó¡£µ¤¤Ë¤Ï¤Ê¤ë¤è¡×¤È°ËÆ£Âç³¤¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤¿¡£¡Ö2Ç¯Ï¢Â³ºÇÂ¿¾¡¤ÎºÇÍÎÏ¸õÊä¡£¤â¤·¤«¤·¤¿¤éÂôÂ¼¾Þ¤Î¸õÊä¤Ë¤¢¤¬¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂôÂ¼¾Þ¤Ï¥×¥íÌîµå»Ë¾å½é¤ÎÌµ°ÂÂÇÌµÆÀÅÀ»î¹ç¤òÃ£À®¤·¤¿ÅÁÀâ¤ÎÂçÅê¼ê¡¢ÂôÂ¼±É¼£¡Êµð¿Í¡Ë¤òµÇ°¤·¡¢1¥ê¡¼¥°»þÂå¤Î1947Ç¯¤ËÀ©Äê¤µ¤ì¤¿¡£¥·¡¼¥º¥ó¤ÇºÇ¤âÍ¥¤ì¤¿ÀèÈ¯´°Åê·¿¤ÎÅê¼ê¤ËÂ£¤é¤ì¤ë¾Þ¤Ç¡¢2¥ê¡¼¥°Ê¬Î©¤Î50Ç¯¤«¤é¤Ï¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Î½êÂ°Åê¼ê¤À¤±¤¬Áª¹ÍÂÐ¾Ý¤Ç¡¢89Ç¯¤«¤éÎ¾¥ê¡¼¥°¤Ë¹¤²¤é¤ì¤¿¡£Áª¹Í´ð½à¤Ï¡Ê1¡Ë25ÅÐÈÄ°Ê¾å¡Ê2¡Ë´°Åê10»î¹ç°Ê¾å¡Ê3¡Ë15¾¡°Ê¾å¡Ê4¡Ë¾¡Î¨6³ä°Ê¾å¡Ê5¡Ë200Åêµå²ó°Ê¾å¡Ê6¡Ë150Ã¥»°¿¶°Ê¾å¡Ê7¡ËËÉ¸æÎ¨2.50°Ê²¼¤Î7¹àÌÜ¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡Íî¹ç»á¤Ï¡Ö¡Ê°ËÆ£Âç³¤¤Îº£µ¨¤Ï¡Ë´°Åê¿ô¤Ï5¸Ä¤«¡£ËÉ¸æÎ¨¤Ï2ÅÀÂæ¤ÎÃæÈ×¡¢¾¡Î¨¤â³Î¤«¤Ë¤¤¤¤¡£°ËÆ£¤¬¸õÊä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¡£ÃíÌÜ¤Ï¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¡Ë¥â¥¤¥Í¥í¤ÈÅê¤²¹ç¤¤¡£¾¡¤Ã¤¿¤êÉé¤±¤¿¤ê¤Ç¡×¤È¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤òÁè¤Ã¤ÆÀÚâøÂöËá¡Ê¤»¤Ã¤µ¤¿¤¯¤Þ¡Ë¤·¤Æ¤¤¿¾õ¶·¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡°ËÆ£¤ÎÎÉ¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÇÏÎÏ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£µå¤Ï¤½¤³¤½¤³Â®¤¤¤·¡¢¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤â¥¢¥Ð¥¦¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤ËÅê¤²¤Ã¤×¤ê¤¬¤¤¤¤¡£¡ÈÂÇ¤Æ¤ë¤â¤ó¤Ê¤éÂÇ¤Ã¤Æ¤ß¤í¡ª¡ª¡É¤È¤¤¤¦¤Í¡£³ÆµåÃÄ¤Î¥¨¡¼¥¹µé¤ÈÅê¤²¤Æ¾¡¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ë¡×¤È¼ê¶¯¤¤Áê¼ê¤È¡¢¤·¤Î¤®¤òºï¤ê¤Ê¤¬¤é¿ô»ú¤ò»Ä¤·¤¿¤³¤È¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¤¿¡£¡Ö¾¡¤Á¤ò·×»»¤Ç¤¤ëÅê¼ê¤Ï¤½¤¦¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à¤¬¡ËÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ë½Ð¤é¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¡¢°ìÈÖ¥¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï°ËÆ£¤À¤È»×¤¦¡×¤È¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ÎºÇ½ÅÍ×¿ÍÊª¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò»ØÅ¦¡£¤½¤·¤Æ¡ÖÂôÂ¼¾Þ¤ò³Í¤é¤»¤¿¤¤¤Í¡×¤È³èÌö¤òÂç¤¤¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¡£