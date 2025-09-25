日米両政府は、トランプ米大統領が１０月下旬に来日する方向で調整に入った。

複数の日本政府関係者が２５日、明らかにした。実現すれば、石破首相の後任の首相と初めて対面で会談する見込みだ。会談では、米中首脳会談を控えるトランプ氏と対中方針のすり合わせを行うほか、日米同盟の強化や日米韓の安全保障協力などが議論されるとみられる。

トランプ氏は１０月３１日から韓国・慶州で開かれるアジア太平洋経済協力会議（ＡＰＥＣ）首脳会議に出席する予定で、その前に東京に立ち寄る方向だ。関係者によると、１〜２泊する可能性があるという。

林官房長官は２５日の記者会見で、来日は未定だとした上で「日本の外交・安全保障政策の基軸である日米同盟の重要性は今後も変わらない」と強調した。

石破首相の後継を選ぶ自民党総裁選は１０月４日に投開票され、臨時国会での首相指名選挙を経て、新首相が就任する。日本の首相は就任後、米国を早期に訪問するのが慣例となっているが、日本政府はトランプ氏のＡＰＥＣ出席に合わせた来日を米側に働きかけてきた。

日米首脳会談が行われた場合、日米関税合意の履行を含む経済協力や日米同盟の抑止力・対処力の向上、経済安全保障協力、北朝鮮情勢や日米韓の安保協力などが議題になる見通しだ。

トランプ氏はＡＰＥＣに合わせ、中国の習近平（シージンピン）国家主席との会談を調整している。日本政府は、事前に中国についての認識を共有したい考えで、米国も東アジアの主要な同盟国である日本の新内閣と関係強化を進めたい考えだ。

これに関連し、岡野正敬国家安全保障局長は２４日、訪問先のニューヨークで、米大統領補佐官（国家安全保障担当）を兼務するルビオ国務長官と会談した。政府関係者によると、トランプ氏の来日を巡っても調整を進めた。

ただ、新首相の選出が遅れるなど日本の政治状況が混乱すれば、来日は見送られる可能性も残っている。

トランプ氏は２０１９年５月に令和初の国賓として来日し、同６月には大阪市で開かれた主要２０か国・地域（Ｇ２０）首脳会議に出席した。来日は６年ぶりで、今年１月の第２次政権発足後では初めてとなる。