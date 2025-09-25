「エビフライ」にある思いを持つ、有吉弘行とマツコ・デラックス。そんな2人の要望に応えられるかもしれない絶品グルメを、U字工事が提案した。

【映像】手に持つとより際立つ！大きな「エビフライサンド」

9月19日に放送された『マツコ＆有吉 かりそめ天国』では、栃木県出身のお笑いコンビ・U字工事の益子卓郎が厳選した、栃木を遊び尽くす“最高の旅プラン”を紹介。朝に食べたいウマ塩ラーメンや県外不出の幻フルーツを堪能した後、ランチタイムには益子イチオシの絶品グルメが紹介された。

益子町で半世紀近く愛されるカフェレストラン「絵里珈（エリカ）」。創業時からの人気メニューである厚切りのヒレ肉を使ったカツサンドや、家庭的なポークカレーなどがある中、U字工事がプライベートでも時々食べに来る絶品グルメがあるという。それが、「エビフライサンド」（1380円）だ。

エビフライをめぐっては、前回の放送で有吉が「エビフライに満足したことがない。3本ぐらい入ってるやつでさえ物足りない。10本にしてくれ！」という思いを主張していた。同店のエビフライサンドは、パンからはみ出る大きなエビフライが目を引く、食べ応え抜群の一品。U字工事の2人は「ほぼエビなんで贅沢感がある」「これなら十分足りるよね？」と太鼓判を押す。

一方で、「デカいエビフライも私はちょっと…。どこで穫れた何エビなんだ！」と疑問を呈していたのがマツコだ。この疑問に応えるように、益子は「これ何エビを使われてるんですか？」と尋ねる。

使用されているのは、インド産のブラックタイガー。身が固くならないように低温で8分、通常サイズの約2倍の時間をかけて揚げるという調理法が取られている。仕上げに、揚げたエビを立てて、先端の太い部分まで均等に火入れ。味付けは、表面にウスターソースと、パンとエビフライの間にタルタルソースというシンプルな構成ながら、1日に100本以上売れる大人気メニューとなっている。

益子は「この包み込む感じがいいんだよな。前に仕事でガッツ石松さんに会った時に、サインもらったことがある。その時のペンの持ち方と同じスタイルだよ」と独特な表現をし、プライベートでも訪れるお店の良さをアピールしていた。（『マツコ＆有吉 かりそめ天国』より）