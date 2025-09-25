今すぐにでも寝そうなねこちゃんが起きた結果…あまりの可愛さに癒される人続出。話題となっている投稿は記事執筆時点で1万回再生を突破し、「かわいすぎる」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：『寝ようとしている猫』を見ていたら……予想外の『人間みたいな行動』に爆笑】

うとうとするねこちゃん

TikTokのアカウント『うちのお月様』に投稿されたのは、今にも寝そうなキジトラ猫の『つきくん』です。

床に大の字になって気持ちよさそうにうとうとしているつきくん。

今にも眠ってしまいそうです。

何か思い出した？

しかし、気持ちよさそうに寝ていたけど何か思い出したよう。

徐々に目が開いていき何か思い出したかのように目を見開いたそう。

このときの目力の強さに思わず笑ってしまいます。

そして大事な用事だったのか、気持ちよさそうに寝ていた重い腰を上げて、違う部屋に行くつきくんでした。

お見送り

他の投稿では、仕事前にお見送りをしてくれる可愛い様子がみられます。

窓からぴょこっと覗く可愛い姿に思わずときめいてしまいます。

お見送りをしてくれているのか、外で何しているの？と思っているのか見上げてくる可愛い姿に後ろ髪をひかれそうです。

投稿主さんもこの可愛い姿を見ると仕事を頑張れるとのことでした。

記事冒頭でご紹介した投稿には「こういう時の頭の回転めちゃくちゃ早い笑」「本当に猫なのか...怪しい笑」「あれ？飯食ったかにゃ？」と多くのコメントが寄せられています。

何か思い出した様子は、TikTok上でも大きな話題となり、投稿には800件以上もの高評価がつきました。

TikTokアカウント『うちのお月様』では、今回紹介した動画以外にもつきくんの可愛い様子や、投稿主さんとのわちゃわちゃしている投稿など、さまざまな動画が公開されています。

もっとかわいい姿を見たい、投稿主さんとのやり取りがみたいという方は、ぜひTikTokを覗いてみてくださいね！

写真・動画提供：「うちのお月様」さま

執筆：こたろ。

編集：ねこちゃんホンポ編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。