“ご当地ソングの女王”と呼ばれる演歌歌手水森かおり（52）が、市町村や個人からの“ご当地ソング”ネタを初めて募集することが25日、発表された。

「私が言い出しっぺなんです。どれほどの人が『故郷の歌』を私に歌ってもらいたいと思っているのかな…との疑問からです。募集したらどれだけ応募が来るか、ちょっとやってみようかなと。スタッフの皆さんも『面白そう』と言ってくれた」。

応募方法は所属事務所「長良プロダクション」やレコード会社「徳間ジャパン」の公式サイトに掲載。応募締め切りは11月30日の午後11時59分。

以下は説明文。

「ご当地ソングの女王として、全国各地をテーマに歌いつづける水森かおり。今回の企画では、その水森かおりの作品の舞台となる場所を広く募集します。水森かおりの歌のテーマとして相応しい場所、歌って欲しい場所をご応募ください。名所、旧跡はじめ、該当地のPRポイントや逸話、あるいはあなた自身の思い出など、添えていただければ幸いです。ご応募いただいた場所が見事採用され、さらにシングル作品になった暁には、ご当地の行事等、水森かおりが可能な限り参加させていただきます。また、水森かおりの日々の活動において、広くその地のPRに務めさせていただきます」。