¿å¿¹¤«¤ª¤ê¤Î¿·¶Ê¡ÖÂçºåÎø¤·¤º¤¯¡×MV197Ëü²óºÆÀ¸¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
±é²Î²Î¼ê¿å¿¹¤«¤ª¤ê¡Ê52¡Ë¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼µÇ°Æü¤Î25Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤ÎLINE CUBE SHIBUYA¤Ç¡Ö30¼þÇ¯µÇ°¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡×¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£95Ç¯¤Î¤³¤ÎÆü¤Ë¡Ö¤ª¤·¤í¤¤²Ö¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£
³«±éÁ°¤Ë¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÎø¤ËÇË¤ì¤¿½÷À¤¬½ý¿´¤òÊú¤¨¤Æ1¿ÍÎ¹¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Î¶Ê¤¬ÄêÈÖ¡£ÆüËÜ³ÆÃÏ¤òË¬¤ì¤ë¤³¤È¤«¤é¡È¤´ÅöÃÏ¥½¥ó¥°¤Î½÷²¦¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢3·îÈ¯Çä¤Î¿·¶Ê¡ÖÂçºåÎø¤·¤º¤¯¡×¤Ï¡¢Îø¿Í¤Ë¡Ö¤¢¤Ê¤¿°¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤«¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë½é¤Î¡È¹¬¤»±é²Î¡É¤À¡£
¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤ÇÈ¿¶Á¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£30¼þÇ¯¤Î½¸ÂçÀ®¤ß¤¿¤¤¤Ê²Î¤¬ÎÉ¤¤¤«ºÇ½é¤Ï»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢·Ú¤ä¤«¤Ê¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤¡È¹¬¤»±é²Î¡É¤Ï¼«Á³ÂÎ¤Ç²Î¤¨¤ë¤¹¤Æ¤¤Ê¶Ê¡£¤¤¤¿¤À¤±¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡£
¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ªºÆÀ¸¤Ï¿ô¤Ï197ËüPV¤òµÏ¿¤·¡¢CDÈ¯Çä2ËüËç¤Ï½÷À±é²Î²Î¼ê¤Çº£Ç¯¤Î¥È¥Ã¥×¡£¥«¥é¥ª¥±DAM¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤â¿·¶Ê¤È¤·¤Æ¤Ï°ÛÎã¤Î¥È¥Ã¥×¥Æ¥óÆþ¤ê¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢³ÆÊýÌÌ¤ÇÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ö¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤ÎÆ°²èºÆÀ¸¿ô¤¬197Ëü²ó¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æü¤ËÆü¤Ë¿ô»ú¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ø¿å¿¹¤«¤ª¤ê¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¤Î¿ô»ú¤ÏÁ´Á³¿¤Ó¤Ê¤¤¤±¤É¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£¤¹¤´¤¯´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
ºòÇ¯¤Þ¤Ç22²óÏ¢Â³½Ð¾ìÃæ¤ÎNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë¤â¡Ö´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£