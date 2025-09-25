ロックバンドMOSHIMO、年内でライブ活動無期限休止へ ボーカル岩淵紗貴が入籍発表 「今の私では辻褄が合わない」
【モデルプレス＝2025/09/25】福岡発のロックバンド・MOSHIMOが、12月23日に開催される「10th ANNIVERSARY TOUR 2025」最終公演をもって、無期限のライブ活動休止に入ることを発表。また、Vo.／Gt.岩淵紗貴の入籍も発表された。
【写真】人気ロックバンド、ライブ活動休止発表文
活動休止の理由について岩淵は「結婚という節目を迎えた今、これまでの“報われない恋”などをテーマにした楽曲を歌い続けるのは、今の私では辻褄が合わないから全力でライブに臨めない」と明かした。
また「一度しっかりMOSHIMOと自分と向きあって、新しいMOSHIMOとして、またみんなとライブを楽しめる日を迎えたい」と前向きな気持ちも語った。今後はMOSHIMOとしての音楽への向き合い方を再構築する時間に充てるとしている。
12月7日（日）：＠福岡 LIVEHOUSE CB
12月14日（日）：＠名古屋 ell.SIZE
12月21日（日）：＠大阪 阿倍野 ROCKTOWN
12月23日（火）：＠東京 Zepp Shinjuku
【Not Sponsored 記事】
