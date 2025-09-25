お笑いコンビ「とんねるず」の木梨憲武さんが2025年9月25日、親交のある俳優の誕生日を祝ったとして、インスタグラムで写真を公開した。ケーキに刺さったロウソクについて本数の多さが驚かれている。

「64本のロウソクでおめでとうフェアー！！」

木梨さんは、タレント・ヒロミさんとともに、俳優・光石研さんの誕生日を祝う会の写真を公開した。大量のロウソクが刺さったケーキがあり、炎が燃え盛っている様子だ。投稿文では光石さんについて、

「帝京の同級生じゃないけど、ラストフレンド同級生のジジイ、光石研64歳誕生会、前夜祭！！全てのドラマに出る、バイプレイヤー男！サイゼリヤで赤ワインをガブガブ飲むのが大好きな男！アンティックベンツを手放し、中古車を買った男！きのうの酒で顔パンパンジジイ男！」

とユーモアを交えて紹介し、「64本のロウソクでおめでとうフェアー！！」とも説明した。

投稿のコメント欄には、「豪華なスリーショット！！」「ローソク多！！」「炎のケーキ」「火事になるよ（笑）」「おめでとっす ケーキ もう火事じゃん！！」といった声が寄せられている。