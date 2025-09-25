「超絶かぼちゃ」「スイーツ1位！」【スタバ】秋感じるぅぅ♡「新作パンプキンスイーツ」

【スターバックス】では、毎年大人気の秋スイーツが店頭に並んでいます。今年も秋の味覚が揃った店内のショーケースには、さつまいも・洋ナシ・かぼちゃを使った魅力的なスイーツが。そこで今回は、見逃し厳禁な「新作パンプキンスイーツ」を紹介します。

スタバの秋を楽しむ定番スイーツ

スタバの秋スイーツといえば、やっぱり「パンプキンバスクチーズケーキ」。すっかり秋の定番商品となり、毎年人気を集めるチーズケーキです。ニューヨークチーズケーキのようなしっとりとした食感と底面のビスケット生地が特徴で、甘みのあるかぼちゃにシナモンなどのスパイスを効かせた秋らしい味わいを楽しめます。@yuumogu22さんは「かぼちゃスイーツ1位」と絶賛！

しっとり食感で食べ応えも◎

@yuumogu22さんが「超絶かぼちゃ」と紹介するのは、バスクチーズケーキと同じく、秋の定番商品である「パンプキンスコーン」。しっとりほくほくとしたかぼちゃを彷彿とさせるスコーンの食感、パンプキンダイスやパンプキンペーストからほんのりと感じるかぼちゃの甘みが楽しめます。おやつとしても食事としても楽しめるほどよい甘さは、コーヒーとも紅茶とも好相性です。

【スターバックス】の秋を楽しむなら、ドリンクだけでなく「新作パンプキンスイーツ」にも注目してみて。秋の定番商品として毎年登場するのも納得かも。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@yuumogu22様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

