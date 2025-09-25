男子マラソン・東京五輪6位入賞の大迫傑選手（34）が、2025年9月24日にインスタグラムを更新。左腕のタトゥーあらわな写真を公開した。

脇腹にバラのタトゥーも

大迫選手はインスタグラムで、ランニングウェア姿で座る写真を公開。タンクトップのウェアからのぞく腕や胸に、大きくタトゥーが入っている。

大迫選手は中国語と英語で、「何でもできる。自分の限界を決めるのは自分だけ。それとも周囲の雑音に耳を傾ける？」とつづった。

コメント欄には「タトゥーがっつり入れてるんですね！」「いつの間にこんなにtattooが！」「タトゥー入れてんの初めて知った......」「ゴツい！ カッケー！」などと書き込まれている。

大迫選手は上半身裸でトレーニングする様子をたびたびインスタグラムで公開しているが、タトゥーが見られるようになったのは25年3月からだ。

4月には、脇腹にバラのタトゥーが見えるトレーニング動画とともに、英語で「僕のタトゥーは嫌われるかもしれないし、あなたの選択も嫌われるかもしれない。でも何もしないことが一番大きな爪痕を残すんだ」と投稿していた。