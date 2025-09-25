日向坂46・五期生、グラビア企画スタート 「美しすぎる」「女神」と絶賛の声
日向坂46の公式サイトにて、五期生メンバーの撮り下ろしグラビアを順次公開する「五期生のぽかぽか写真館」が24日からスタートした。トップバッターとして松尾桜のグラビアが公開された。
【写真】「可愛すぎる」「女神」鶴崎仁香のグラビア
「五期生のぽかぽか写真館」では、3月に加入した五期生10人を1人ずつ紹介。15thシングルに収録された五期生楽曲「空飛ぶ車」でセンターを務める松尾のグラビアには、「美しすぎる」「お顔が強い」といった声が寄せられている。
さらに25日には、鶴崎仁香のグラビアも公開。こちらには「可愛すぎる」「にこちゃんの笑顔癒される」「女神」といった称賛が集まっている。
今後も五期生メンバーの個性が光るグラビアが順次公開されていく予定で、ファンの注目が集まっている。
