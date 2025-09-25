福岡発ロックバンド・MOSHIMO、年内でライブ活動休止 ボーカル・岩淵紗貴が入籍「報われない恋をテーマにした楽曲は辻褄が合わない」
福岡発のロックバンド・MOSHIMOが、年内をもってライブ活動を無期限で休止することを発表した。12月に開催されるツアー『10th ANNIVERSARY TOUR 2025』のファイナル公演となる12月23日の東京・Zepp Shinjuku公演をもって、現在のライブ活動に一区切りをつける。
【動画】男女の片思いを描いたMOSHIMO「やぶさかじゃございません」ミュージックビデオ
あわせて、ボーカル＆ギター・岩淵紗貴が入籍することも報告された。岩淵は「結婚という節目を迎えた今、これまでの“報われない恋”などをテーマにした楽曲を歌い続けるのは、今の私では辻褄（つじつま）が合わないから全力でライブに臨めない」と説明。「一度しっかりMOSHIMOと自分と向きあって、新しいMOSHIMOとして、またみんなとライブを楽しめる日を迎えたい」と、前向きな気持ちを明かしている。
バンドは今後、MOSHIMOとしての音楽への向き合い方を再構築する時間に充てるとしており、活動再開時期は未定となっている。
MOSHIMOは2015年4月に福岡で結成されたロックバンド。2016年にシングル「猫かぶる」でデビューし、SNSを中心に注目を集めた。その後は『COUNTDOWN JAPAN』や『ROCK IN JAPAN FESTIVAL』など大型フェスに多数出演し、2019年には地元福岡で主催フェス『MOSHIFES.』を開催。2022年3月には人気配信者・加藤純一氏の披露宴生配信に出演し、書き下ろしウエディングソングを生演奏して話題を集めた。2023年にはベースの岡田典之（ex.空想委員会）が正式加入し、現在のメンバーとなる。今年1月にはシングル「飴と鞭」、4月にはシングル「やぶさかじゃございません」をそれぞれ配信リリースした。
■バンドからの報告全文
いつもMOSHIMOを応援いただき、誠にありがとうございます。
この度MOSHIMOは『10th ANNIVETSARY TOUR 2025』12月23日(火)Zeep Shinjuku公演を持ちまして無期限ライブ活動休止とさせていただくことになりました。
突然のご報告になってしまったことを心よりお詫び申し上げます。
もうひとつ大切なお知らせがございます。
この度、岩淵紗貴の入籍が決まりました事をご報告させていただきます。
これまでMOSHIMOは、“報われない恋”や“感情のもつれ”といった、少し不器用な心模様をテーマにした楽曲を数多く届けてまいりました。
その中で、結婚に伴い「その歌たちを歌い続けるのは、今の私では辻が合わないから全力でライブに臨めない。一度しっかりMOSHIMOと自分と向きあって、新しいMOSHIMOとしてまたみんなとライブを楽しみたい」と感じるようになりました。
活動休止の理由といたしましてはこの点が一番大きいです。
これまで支えてくださった皆さまには、突然のご報告となりましたことをお詫び申し上げるとともに、岩淵紗貴の門出と、MOSHIMOの新たな歩みを、今後とも温かく見守っていただけますと幸いです。
残りのライブで、皆さまと笑顔でお会いできることを、メンバー・スタッフー同、心より楽しみにしております。
■ツアー『MOSHIMO 10th ANNIVERSARY TOUR 2025』スケジュール
12月7日（日）福岡・LIVEHOUSE CB
12月14日（日）愛知・名古屋 ell.SIZE
12月21日（日）大阪・阿倍野 ROCKTOWN
12月23日（火）東京・Zepp Shinjuku
【動画】男女の片思いを描いたMOSHIMO「やぶさかじゃございません」ミュージックビデオ
あわせて、ボーカル＆ギター・岩淵紗貴が入籍することも報告された。岩淵は「結婚という節目を迎えた今、これまでの“報われない恋”などをテーマにした楽曲を歌い続けるのは、今の私では辻褄（つじつま）が合わないから全力でライブに臨めない」と説明。「一度しっかりMOSHIMOと自分と向きあって、新しいMOSHIMOとして、またみんなとライブを楽しめる日を迎えたい」と、前向きな気持ちを明かしている。
MOSHIMOは2015年4月に福岡で結成されたロックバンド。2016年にシングル「猫かぶる」でデビューし、SNSを中心に注目を集めた。その後は『COUNTDOWN JAPAN』や『ROCK IN JAPAN FESTIVAL』など大型フェスに多数出演し、2019年には地元福岡で主催フェス『MOSHIFES.』を開催。2022年3月には人気配信者・加藤純一氏の披露宴生配信に出演し、書き下ろしウエディングソングを生演奏して話題を集めた。2023年にはベースの岡田典之（ex.空想委員会）が正式加入し、現在のメンバーとなる。今年1月にはシングル「飴と鞭」、4月にはシングル「やぶさかじゃございません」をそれぞれ配信リリースした。
■バンドからの報告全文
いつもMOSHIMOを応援いただき、誠にありがとうございます。
この度MOSHIMOは『10th ANNIVETSARY TOUR 2025』12月23日(火)Zeep Shinjuku公演を持ちまして無期限ライブ活動休止とさせていただくことになりました。
突然のご報告になってしまったことを心よりお詫び申し上げます。
もうひとつ大切なお知らせがございます。
この度、岩淵紗貴の入籍が決まりました事をご報告させていただきます。
これまでMOSHIMOは、“報われない恋”や“感情のもつれ”といった、少し不器用な心模様をテーマにした楽曲を数多く届けてまいりました。
その中で、結婚に伴い「その歌たちを歌い続けるのは、今の私では辻が合わないから全力でライブに臨めない。一度しっかりMOSHIMOと自分と向きあって、新しいMOSHIMOとしてまたみんなとライブを楽しみたい」と感じるようになりました。
活動休止の理由といたしましてはこの点が一番大きいです。
これまで支えてくださった皆さまには、突然のご報告となりましたことをお詫び申し上げるとともに、岩淵紗貴の門出と、MOSHIMOの新たな歩みを、今後とも温かく見守っていただけますと幸いです。
残りのライブで、皆さまと笑顔でお会いできることを、メンバー・スタッフー同、心より楽しみにしております。
■ツアー『MOSHIMO 10th ANNIVERSARY TOUR 2025』スケジュール
12月7日（日）福岡・LIVEHOUSE CB
12月14日（日）愛知・名古屋 ell.SIZE
12月21日（日）大阪・阿倍野 ROCKTOWN
12月23日（火）東京・Zepp Shinjuku