◇大相撲秋場所12日目 ○安青錦（切り返し）豊昇龍●（2025年9月25日）

全勝の横綱が良いところなく敗れた。

豊昇龍はいつもの張り差しではなく、低い姿勢の安青錦の上体を突き起こそうとした。しかし、狙い通りにいかず、相手の右をたぐるように引いたところを逆に押し込まれた。それでも土俵際で何とか踏みとどまる。態勢を立て直して、左を差しながら前に出たが、逆に空いた右脇に安青錦の左が入り、体を密着させられた。

苦し紛れに右から小手投げにいったものの、まわしをがっちりつかまれていたため、全く効果がなかった。最後は切り返しをくらって、回転力を失ったコマのように土俵に崩れた。

今日は安青錦に相撲を取られたとしか言いようがない。

立ち合いから突き放していく横綱の狙いは悪くはなかった。ただ、そうであるなら徹底的に突いて出て、それから右、左のどちらかを差して、まわしを取りにいけば展開も違ったはずだ。

なかなか頭を下げない安青錦には、先場所も同じような相撲で敗れている。当然、取りづらさもあっただろう。見方を変えれば、横綱にも嫌がられるくらいのしぶとい相撲を安青錦が取っているということだろう。

これで1敗で両横綱が並んだ。ただ、この負けは豊昇龍にとっては大きい。ここ何場所かは一度負けると連敗する傾向が見られる。だから、これで自分の相撲の形を崩さないようにすることだ。特にあす13日目の大関戦は攻めながらまわしを取るように気をつけないと、同じ轍（てつ）を踏むことになる。 （元大関・栃東）