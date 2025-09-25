Ç¯¤Ë2²ó¤ÎÆ«´ï»Ô¡£Ã¦¥µ¥é¤·¤¿ÃËÀ¤¬¾¡Éé¤Î°ì»®¤ò»ý¤Ã¤Æ¸½¤ì¤¿¡¿¤Þ¤¿Íè½µ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î´ï¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹2
¡Ø¤Þ¤¿Íè½µ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î´ï¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹2¡Ù¡Ê¾®Àîçýè½/KADOKAWA¡ËÂè13²ó¡ÚÁ´15²ó¡Û
ÅÄ¼ËÊë¤é¤·¤ÎÆ«·Ý²È¡¦È»¿Í¤Ë¤Ï¡¢Åìµþ¤Ç¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¤ÎÊÔ½¸Ä¹¤òÌ³¤á¤ëºÊ¤¬¤¤¤ë¡£ºÊ¤ÎÍ¥»Ò¤ÏÊ¿Æü¤ÏÅÔ²ñ¤ÇÊë¤é¤·¡¢½µËö¤À¤±È»¿Í¤Î¸µ¤Øµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Ç²á¤´¤¹Æü¤Ë¤ÏÈ»¿Í¤¬ºî¤Ã¤¿´ï¤ËÎÁÍý¤òÀ¹¤êÉÕ¤±¡¢¤Ò¤È¤È¤¤Î¡ÖÈþÌ£¤·¤¤¡×°©À¥¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê±óµ÷Î¥¿·º§À¸³è¤Î¤Õ¤¿¤ê¤Î´Ö¤Ë¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊÉ¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Æ¡Ä¡£Ç¯¤Îº¹¡£±óµ÷Î¥¡£¿¦¶Èº¹¡£É×ÉØ¤ÎÇº¤ß¤ò²ò·è¤¹¤ë¤Î¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¤´¤Ï¤ó¡×¤ÈÁÇÅ¨¤Ê¡Ö¤ª»®¡×¤Ê¤Î¤Ç¤·¤¿¡£Æ«·Ý²È¤È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ïÊÔ½¸Ä¹¤Î½µËöº§Êª¸ì¡Ø¤Þ¤¿Íè½µ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î´ï¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡Ù¡£´°·ë¤ÎÂè2´¬¤è¤ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÄÉ²Ã¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡ª
ÅÄ¼ËÊë¤é¤·¤ÎÆ«·Ý²È¡¦È»¿Í¤Ë¤Ï¡¢Åìµþ¤Ç¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¤ÎÊÔ½¸Ä¹¤òÌ³¤á¤ëºÊ¤¬¤¤¤ë¡£ºÊ¤ÎÍ¥»Ò¤ÏÊ¿Æü¤ÏÅÔ²ñ¤ÇÊë¤é¤·¡¢½µËö¤À¤±È»¿Í¤Î¸µ¤Øµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Ç²á¤´¤¹Æü¤Ë¤ÏÈ»¿Í¤¬ºî¤Ã¤¿´ï¤ËÎÁÍý¤òÀ¹¤êÉÕ¤±¡¢¤Ò¤È¤È¤¤Î¡ÖÈþÌ£¤·¤¤¡×°©À¥¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê±óµ÷Î¥¿·º§À¸³è¤Î¤Õ¤¿¤ê¤Î´Ö¤Ë¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊÉ¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Æ¡Ä¡£Ç¯¤Îº¹¡£±óµ÷Î¥¡£¿¦¶Èº¹¡£É×ÉØ¤ÎÇº¤ß¤ò²ò·è¤¹¤ë¤Î¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¤´¤Ï¤ó¡×¤ÈÁÇÅ¨¤Ê¡Ö¤ª»®¡×¤Ê¤Î¤Ç¤·¤¿¡£Æ«·Ý²È¤È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ïÊÔ½¸Ä¹¤Î½µËöº§Êª¸ì¡Ø¤Þ¤¿Íè½µ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î´ï¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡Ù¡£´°·ë¤ÎÂè2´¬¤è¤ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÄÉ²Ã¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡ª