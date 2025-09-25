韓国放送局・Ｍｎｅｔで放送されている、グローバルＫ−ＰＯＰボーイズグループプロジェクト「ＢＯＹＳ ＩＩ ＰＬＡＮＥＴ」（ボイプラ２）が２５日にいよいよファイナルを迎え、日本でも活躍している歌手で俳優のキム・ジェジュンが最後のプラネットマスターとして参加すると、現地メディアのインサイトなどが報じた。

ジェジュンは「ＢＯＹＳ ＩＩ ＰＬＡＮＥＴ Ｃ」の総括マスターとして活躍。参加者たちに、心からの助言と明確な方向性を示し、心強い支援者としての役割を果たしていた。

そんなジェジュンは「ファイナルステージで、オーディション参加者と再会することになった。初対面の時とは、明らかに違ったオーラをまとっていて、その変化した姿を見て、すでに（ファイナルステージが）楽しみ」「スタークリエーター（視聴者）の皆さんも、僕と一緒に“未来のスター”が誕生する歴史的瞬間を見守ってほしい」と熱いメッセージを送ったという。

同メディアは、ファイナルミッションは、参加者が過ごして来た１０週間の成長と努力が集約されたステージになることが予想されるとし、単純な競演を超えた“次世代Ｋ−ＰＯＰの担い手”の誕生を占う、決定的な瞬間になることが期待されると伝えた。