フジテレビ系「ＥＸＩＴＶ」が２３日に放送され、ＥＸＩＴ・兼近大樹、りんたろー。が出演した。

この日は、冒頭に同番組が半年継続されることが発表され、２人は大喜び。２０２０年１０月に放送がスタートしたことから６周年を迎えることとなった。

兼近は「（番組開始時は）２８歳ぐらいだったんだね。俺は」と感慨深げ。「一番印象に残ってるのは（収録中に）しゃっくりが止まらなかった。俺、初めてなのよ…。しゃっくりがずっと止まらなくて。収録中もずっと」と振り返った。

さらに「本番、俺、ほぼ映ってなかった。しゃっくりって（放送で）ダメなんだね。たぶん、全部切られてました。俺のしゃっくり。何しても止まんなくて。恥ずかしかったなぁ」と回想。

兼近はしゃっくりが止まらなかった原因について聞かれ「あのとき、体調ずっと悪かったじゃん？それで、ちょこちょこ強めの薬を。横隔膜にちょっとストレスがかかって止まるわけなかった。帯状疱疹でちょっと強めの薬飲んでますとか（言えなかった）。痛かった。全身痛いけど。ガマンして薬飲んできてるから。それも言ったら笑えねえかと思って」と話していた。