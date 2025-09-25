ぼる塾・あんり「浮かない、毛穴にも入り込まない」プロも愛用！お気に入りコンシーラー

ぼる塾のYoutubeチャンネルに『あんりのカバンの中身紹介！2025』の動画が投稿！あんりさんのカバンの中身を見せてくれました。中には美容にまつわるアイテムも！

【関連】ぼる塾・田辺智加「あ、すごい良い色」プロのメイクもおすすめ！最近の購入リップ

■コンシーラー

動画内に登場したのはこちら！

tfit/カバーアッププロコンシーラー ニュートラル 1,650円（公式サイトより）

3色入りのコンシーラー！

あんりさんはこちらを「最近のお気に入りは」「メイクさんとかもよく使ってくれて」とコメントしながら紹介！

肌が荒れた時にテレビ番組のメイクさんが使っていたと言い、すっぴんを見た家族がテレビ出演時のギャップに驚いたほどカバーできていたんだとか。

その使用感について「本当に質感、テクスチャーがいい、すごく」「やわすぎず、硬すぎず、カバーしてくれるけど重くない」と絶妙な感覚があるといい「浮かない、あと毛穴にも入り込まない」と仕上がりの良さにも言及していました！

■動画もチェック

動画内では、その他のカバンの中身も紹介！あんりさんの持ち歩きアイテム、ぜひチェックしてみてくださいね。