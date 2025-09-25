アトレティコ・マドリードの指揮官ディエゴ・シメオネ監督はラ・リーガ第6節ラージョ・バジェカーノ戦の後、フリアン・アルバレスを称えた。



この試合は15分にアルバレスが先制ゴールを決め、ホームのアトレティコが先にリードを奪う展開になったが、前半ATに失点を許すと、77分にも失点を許し、逆転されてしまう。



嫌なムードになってしまったアトレティコだが、この流れを変えたのはやはりエースのアルバレスだ。80分にゴール前にこぼれ球に反応し、ネットを揺らすと、88分には左足を豪快に振り抜き、圧巻のミドルシュートを叩き込んだ。





エースのハットトリックのおかげで、3-2の逆転勝利を飾ったアトレティコ。指揮官のシメオネは圧巻のパフォーマンスを見せたアルバレスを次のように称賛している。「彼は我々が擁する最高の選手だ。彼を大切にし、長年アトレティコに居続けてもらいたい。彼が今よりもさらに成長できるよう、我々はサポートする必要がある。今日のように彼が活躍すれば、我々にとって大きな助けになる」（スペイン『MUNDODEPORTIVO』より）昨夏マンチェスター・シティより加わったアルバレスは昨シーズン公式戦57試合で29ゴール8アシストを記録し、加入1年目からインパクトを残した。今シーズンはここまで6試合で4ゴール1アシストを記録しており、アルバレスはアトレティコに欠かせない存在となっている。今週末にはレアル・マドリードとのダービーも控えているが、アトレティコのエースであるアルバレスの活躍から目が離せない。