カラバオカップ（EFLカップ）は3回戦が終了し、アーセナルやマンチェスター・シティ、リヴァプール、チェルシーなどが4回戦へ進出。組み合わせ抽選が行われた。4回戦の組み合わせは以下の通り。



アーセナル×ブライトン

グリムズビー×ブレントフォード

スウォンジー×マンチェスター・シティ

ニューカッスル×トッテナム

レクサム×カーディフ

リヴァプール×クリスタル・パレス

ウォルバーハンプトン×チェルシー

ウィコム×フラム





この結果に、「不正」だと文句を言っている一部のサポーターがいると『THE Sun』は報じている。あるトッテナムファンは、「（抽選の）ボールを選ぶ前に見るなんて不正行為だ！」と激怒したという。もちろんそんなことは行われていないが、ニューカッスルとのアウェイ戦というハズレクジを引いたことが許せないのだろう。レクサムとカーディフというウェールズ勢同士の対戦が気に入らない人もいるようで、「レクサム対カーディフの試合は八百長だ。なんてひどい試合だ」と激しく非難したという。アーセナル×ブライトン、スウォンジー×マンチェスター・シティに「不正だ！」と言う人もいるようだ。根拠は示されていない。結局どんなドローであれ、文句を言うファンはいるということだ。ただ、興味深い組み合わせがいくつかあることは確かだ。リヴァプール×クリスタル・パレスは今季のコミュニティ・シールドと同じ組み合わせであり、リヴァプールは昨季最終節とコミュニティ・シールド、2戦続けてパレスに未勝利だ。もし今週末のプレミアリーグでも同じことが起これば、この試合への注目度は増すだろう。2回戦でマンチェスター・ユナイテッドを破って注目されたグリムズビーは、ブレントフォードを破れば大会の台風の目となる可能性がある。試合は10月の最終週に行われる。