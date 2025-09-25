どんな組み合わせでもファンは文句を言う…… カラバオ4回戦抽選にファンから根拠なきクレーム続発
カラバオカップ（EFLカップ）は3回戦が終了し、アーセナルやマンチェスター・シティ、リヴァプール、チェルシーなどが4回戦へ進出。組み合わせ抽選が行われた。4回戦の組み合わせは以下の通り。
アーセナル×ブライトン
グリムズビー×ブレントフォード
スウォンジー×マンチェスター・シティ
ニューカッスル×トッテナム
レクサム×カーディフ
リヴァプール×クリスタル・パレス
ウォルバーハンプトン×チェルシー
ウィコム×フラム
レクサムとカーディフというウェールズ勢同士の対戦が気に入らない人もいるようで、「レクサム対カーディフの試合は八百長だ。なんてひどい試合だ」と激しく非難したという。
アーセナル×ブライトン、スウォンジー×マンチェスター・シティに「不正だ！」と言う人もいるようだ。根拠は示されていない。結局どんなドローであれ、文句を言うファンはいるということだ。
ただ、興味深い組み合わせがいくつかあることは確かだ。リヴァプール×クリスタル・パレスは今季のコミュニティ・シールドと同じ組み合わせであり、リヴァプールは昨季最終節とコミュニティ・シールド、2戦続けてパレスに未勝利だ。もし今週末のプレミアリーグでも同じことが起これば、この試合への注目度は増すだろう。2回戦でマンチェスター・ユナイテッドを破って注目されたグリムズビーは、ブレントフォードを破れば大会の台風の目となる可能性がある。
試合は10月の最終週に行われる。