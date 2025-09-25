いま、注目されているアスリートが、山形から世界に挑戦です。

【写真を見る】 山形から世界に挑戦！ 世界パラ陸上に出場する戸田夏輝選手の壮行会 目指すは日本記録更新！

あさってからインドで行われる世界パラ陸上に出場する山形市出身の戸田夏輝選手の壮行会がきょう、南陽市で開かれました。

世界パラ陸上日本代表 ＮＤソフトアスリートクラブ 戸田夏輝 選手「世界パラ陸上では、世界トップクラスの選手と競えることがとても楽しみです」

世界パラ陸上に出場するのは戸田夏輝選手。戸田選手は山形市出身の２１歳で、県立上山高等養護学校を卒業後２０２３年にＮＤソフトウェアに入社。

今年６月に宮城県で行われたジャパンパラ陸上の１５００ｍで３分５２秒８４の自己ベストを記録し、世界パラ陸上の１５００ｍ知的障害（Ｔ２０クラス）の日本代表に初めて選出されました。

きょうは、あさってから１０月５日までインドのニューデリーで開催される世界パラ陸上を前に壮行会が開かれ、会社の同僚およそ８０人が戸田選手にエールを送りました。

戸田選手は初めての世界パラ陸上でパラ陸上１５００ｍの日本記録３分５０秒３３を更新したいと目標を掲げました。

世界パラ陸上日本代表 ＮＤソフトアスリートクラブ 戸田夏輝 選手「（３分）５０秒を切るために頑張っている。世界ではどういうレースになるか分からないので、自分のレースに集中して走りたい」

戸田選手が出場する、世界パラ陸上１５００ｍＴクラスの予選は来月３日に行われます。