防災意識を高めようと山口市の中学校で避難所体験などが行われました。



山口市の川西中学校で行われた防災学習、災害が起きた場合、避難所でどのような生活になるのか体験しました。



こちらは避難所で使われるテント。



「何人分くらいですか？」

「だいたい4～5人、1家族分」



簡易トイレの使い方や種類、水が使えない時の対策なども学びました。



また、水で作る非常食の試食もしました。





初めて食べる非常食のお味は…「保存食とは思えないくらいクオリティ高い。あまりおいしくないイメージがあったけど地震とかがない日でも食べたいくらい」この防災学習は地域の自治会が1年生を対象に毎年行っていて今回は地震がテーマです。何を準備しておくべきか、もし地震が起きたときどう行動するのかグループで話し合っていました。「日ごろから災害に向けて準備することが大切だと分かった（災害時は）トラブルにならないようみんなで優しく協力して避難したい」「テントみたいなのがあると思ってなくて、ちゃんと非常時でもテントで自分の場所が確保できるのはありがたいいろんなお店とかで災害のグッズとかあるから目を通しておきたい」生徒らは防災についてさらに詳しく学び文化祭で発表する予定ということです。