µµÅÄÀ½²Û¤¬¥³¥áºî¤ê¸¦½¤¡Ö¿·ÊÆ¼Ò°÷¡×¤¬°ð´¢¤ê¤ËÄ©Àï¡Ú¿·³ã¡Û
¿·³ã»Ô¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¯ÊÆ²Û¥áー¥«ー¡ØµµÅÄÀ½²Û¡Ù¤Î¿·Æþ¼Ò°÷¤¬°ð´¢¤ê¤ËÄ©Àï¤·¡¢À¸»º¼Ô¤«¤é¥³¥áºî¤ê¤Î¸½¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÄ¤ó¤Ü¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢º£Ç¯½Õ¤ËµµÅÄÀ½²Û¤ËÆþ¼Ò¤·¤¿42¿Í¤Î〝¿·ÊÆ¼Ò°÷¤¿¤Á〟¡£25Æü¤Ï¡¢À¸»º¼Ô¤Î»ØÆ³¤Î¤â¤È³ù¤ò»È¤Ã¤Æ´¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¿·Æþ¼Ò°÷(¹©¾ì¶ÐÌ³)
¡Öºî¤ë¤È¤¤¤¦½Å¤ß¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¼Â´¶¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¡£¡×
¢£¿·Æþ¼Ò°÷(±Ä¶È)
¡ÖÃçÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤Ç¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»Å»ö¤Ï1¿Í¤Ç¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é½õ¤±¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éÆ¯¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
µµÅÄÀ½²Û¤Ï2025Ç¯2·î¡¢ÃÏ°èÇÀ¶È¤È¤ÎÏ¢·È¤ä»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥³¥á¤ÎÄ´Ã£¤òÌÜÅª¤ËÃÏ¸µ¤Î¥³¥áÇÀ²È¤È¶¦Æ±½Ð»ñ¤·¤Æ¹çÆ±²ñ¼Ò¤òÀßÎ©¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£Ç¯¤«¤é¿·Æþ¼Ò°÷¸¦½¤¤ÇÊÆ¤Å¤¯¤ê¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£µµÅÄÀ½²Û¹ØÇãÉô ¸Þ½½Íò¹¸ÉôÄ¹
¡Ö¤ªÊÆ¤òºî¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ã¤Æ¤¿¤Ö¤ó³Ø¹»¤Ç·Ð¸³¤·¤¿¤°¤é¤¤¤Ç¡¢¥¤¥Á¤«¤é¥³¥áºî¤ê¤Ë´Ø¤ï¤ì¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤»¤Ã¤«¤¯¹çÆ±²ñ¼Ò¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤«¤é»Ï¤á¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤Ê¤È¡£¡×
°ð´¢¤ê¤ò½ª¤¨¤¿¿·Æþ¼Ò°÷¤¿¤Á¤Ï¡¢À¸»º¼Ô¤«¤éÇÀ²È¤Î¹âÎð²½¤ÇÎ¥ÇÀ¼Ô¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¿·Æþ¼Ò°÷
¡ÖÌ¤Íè¤ÎÃ´¤¤¼ê¤¬¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢µµÅÄÀ½²Û¤È¤·¤Æ¤âÂç¤¤ÊÌäÂê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤¦¾¯¤·ÇÀ¶È¤ËÂÐ¤·¤Æ´Ø¿´¤ò¸þ¤±¤ÆÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¡×
µµÅÄÀ½²Û¤Ï¡¢2026Ç¯¤â¿·Æþ¼Ò°÷¸¦½¤¤ÇÊÆ¤Å¤¯¤ê¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
µµÅÄÀ½²Û¤Ï¡¢2026Ç¯¤â¿·Æþ¼Ò°÷¸¦½¤¤ÇÊÆ¤Å¤¯¤ê¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£