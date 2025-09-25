「over the hill」の意味は？直訳では意味不明...！？【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

直訳しても意味が通じません。

果たして、正解は？

正解は「全盛期を過ぎた」でした！

直訳は「丘を越えて」ですが、イメージすると「一番高い所はもう通り過ぎた」というニュアンス。

つまり、ある人の「人生のピークが過ぎた」という意味になります。

A：「Do you still run marathons?」

（あなたはまだマラソンをしているの）

B：「No, I’m over the hill now. My knees are too painful so I just do yoga now.」

（私はもう年だから無理だよ。膝が痛すぎてヨガしかできないよ）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。