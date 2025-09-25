ÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¤ÈÉÍÊÕÈþÇÈ¤¬Àï¤¤¤ÎÃæ¤ÎÇ®¤ÈÈá°¥¤ò½¨°ï¤Ê±éµ»¤ÇÌ¥¤»¤ë¡ª±Ç²è¡Ö¥·¥ó¡¦²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¡×
1971年に第1作が放送されて以降、次々に新作が生み出され、時代を問わず多くの人々を夢中にさせていた「仮面ライダー」シリーズ。例外になっても人気が衰えることはなく、子供はもちろん、かつて子供だった大人も一緒に楽しめるコンテンツとして愛され続け、2021年にはめでたく50周年を迎えた。
そんな国民的特撮ドラマ「仮面ライダー」シリーズの生誕50周年企画作品の1つとして製作されたのが、2023年公開の「シン・仮面ライダー」だ。メガホンを取ったのは「シン・ゴジラ」(2016年公開)や「シン・エヴァンゲリオン劇場版」(2021年公開)などを手掛けた庵野秀明で、初代・仮面ライダーをベースに、原作へのリスペクトを込めて作られている。
キャスティングも豪華で、主人公の本郷猛を池松壮亮、本郷のパートナー的存在・緑川ルリ子を浜辺美波が演じた。また、政府関係の人間として竹野内豊と斎藤工、秘密結社〈SHOCKER〉の構成員・ハチオーグ役として西野七瀬が出演するなど、著名な俳優陣が集結した。
¢£¸ý¿ô¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤¬Á¡ºÙ¤ÇÇ®¤Î¤¢¤ë±éµ»¤Ç¿´¤ÎÆ°¤¤òÅÁ¤¨¤ëÃÓ¾¾ÁÔÎ¼
Êª¸ì¤Ï¡¢ÌÔ¤È¥ë¥ê»Ò¤ÎÆ¨Áö¥·¡¼¥ó¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£¥ë¥ê»Ò¤¬¼ê°ú¤¤·¡¢¼ü¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿ÌÔ¤È¶¦¤Ë¸¦µæ»ÜÀß¤òÃ¦½Ð¤·¤¿¤Î¤À¤¬¡¢ÄÉ¼ê¤ò´¬¤³¤¦¤È¤¹¤ë¤â³³²¼¤ËÅ¾Íî¡¢¥·¥ç¥Ã¥«¡¼¤Î¼êÀè¡¦¥¯¥â¥ª¡¼¥°¤Ë¥ë¥ê»Ò¤¬Êá¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¤Î»Ñ¤ÎÌÔ¤¬¸½¤ì¡¢ÀïÆ®°÷¤ò½³»¶¤é¤·¥ë¥ê»Ò¤òµß¤¤½Ð¤¹¡£
¤·¤«¤·¤½¤Î¸åÌÔ¤Ï¡¢ÉáÄÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÎÏ¤ò»ý¤Á¡¢¿Í¤ò»¦¤·¤Æ¤âÊ¿µ¤¤Ê¼«Ê¬¤Ë¡¢¿Ì¤¨¤ë¤Û¤É¤ËÀïØË¤¹¤ë¡£¤ä¤¬¤Æ¥ë¥ê»Ò¤È¡¢ÌÔ¤ò²þÂ¤¤·¤¿¥ë¥ê»Ò¤ÎÉã¡¦ÎÐÀî¹°¤¬¸½¤ì¡¢ÌÔ¤ÏÁÈ¿¥¤¬³«È¯¤·¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎºÇ¹â·æºî¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ä¡¢¿ÈÂÎ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤òÀâÌÀ¤·¡¢¤µ¤é¤ËÁÈ¿¥¤òÅÝ¤¹·×²è¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¸ì¤ë¡£
´ðËÜÅª¤ËÌÔ¤Ï¸ý¿ô¤¬Â¿¤¯¤Ê¤¯¡¢¤É¤³¤«ËÑëÄ¡Ê¤Ü¤¯¤È¤Ä¡Ë¤È¤·¤¿°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤ë¡£¥ë¥ê»Ò¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÌÔ¤ÏÆ¬Ç¾ÌÀÚò¤Ç¥¹¥Ý¡¼¥ÄËüÇ½¤À¤¬¡¢¥³¥ß¥å¾ã¤Î¤¿¤áÌµ¿¦¤È¤Î¤³¤È¡£½øÈ×¤ÎÌÔ¤Ï¡¢¶²¤é¤¯¤Ï¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¶ì¼ê¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤¬¿§Ç»¤¯½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢¸ÀÍÕ¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¡¢ÃÓ¾¾¤ÏÁ¡ºÙ¤Ê±éµ»¤ÇÌÔ¤Î¿´¾ð¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¹°¤¬¥Þ¥¹¥¯¤ò¼è¤Ã¤¿»þ¤Î¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÈÂÎ¤ÎÊÑ²½¤Ë¶±¤¨¤¿¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¡£¥ë¥ê»Ò¤¬¥Þ¥Õ¥é¡¼¤òÃå¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¿ÈÂÎ¤ò´ó¤»¤¿»þ¤Î¸ÍÏÇ¤¦¤è¤¦¤Ê»ëÀþ¤Ê¤É¤Ï¡¢¥»¥ê¥Õ¤¬¤Ê¤¯¤È¤âÌÔ¤Î´¶¾ð¤¬Æ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤è¤¯Ê¬¤«¤ë¥·¡¼¥ó¤À¡£
¢£¥¯¡¼¥ë¤Ê¥ë¥ê»Ò¤¬¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÊÑ²½¤òÇ¼ÆÀ¤Î±éµ»¤Ç¸«¤»¤¿ÉÍÊÕÈþÇÈ
ÉÍÊÕ¤¬±é¤¸¤ë¥ë¥ê»Ò¤Ï¡¢¡ÒSHOCKER¡Ó¤ËÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¾ðÊóÄÌ¤Ç¡¢À¤³¦´Ñ¤Î¥¬¥¤¥ÉÌò¤È¤Ê¤ê¡¢Æ±»þ¤ËÌÔ¤òÆ³¤¯ÌòÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£¥¯¡¼¥ë¤Ç¶¯µ¤¤ÊÀ³Ê¤Ç¡¢¡Ö»ä¤Ï¾ï¤ËÍÑ°Õ¼þÅþ¤Ê¤Î¡×¤¬¸ýÊÊ¤À¡£
ÌÔ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡Ö»ä¤ÏÂ¾¿Í¤ò¿®¤¸¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤¿»þ¤ÎÎä¤á¤¿´ãº¹¡Ê¤Þ¤Ê¤¶¡Ë¤·¤ä¡¢ÌÔ¤Ë¡ÖÃ¯¤«¤ò¼é¤Ã¤ÆÀï¤¦¤È¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¡×¤È¸À¤Ã¤¿»þ¤Î¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ç¤¤Ä¤¤»ëÀþ¤Ê¤É¤Ë¤Ï¡¢¥¯¡¼¥ë¤µ¤È¿Ä¤Î¶¯¤µ¤¬¤·¤Ã¤«¤êÞú¡Ê¤Ë¤¸¡Ë¤ß½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¥ë¥ê»Ò¤âÀï¤¤¤ÎÃæ¤ÇÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¡¢¤ä¤¬¤Æ´¶¾ð¤òÉ½¤Ë½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¤«¤Ä¤ÆÍ§¿Í¤À¤Ã¤¿¥Ï¥Á¥ª¡¼¥°¤¬ÅÝ¤µ¤ì¤¿»þ¤Ë¤¹¤¹¤êµã¤¯»Ñ¡¢ÌÔ¤Ë¤è¤ê³Ý¤«¤ë»Ñ¡£¿·¤·¤¤¥¢¥¸¥È¤ÇÌÔ¤È²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤Î¡¢°Â¿´¤·¤¤Ã¤¿½À¤é¤«¤Ê¾Ð´é¡£¥ë¥ê»Ò¤¬¿´¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤·¡¢¤½¤ÎÊÑ²½¤ò°õ¾ÝÅª¤ËÉ½¸½¤·¤¿ÉÍÊÕ¤Î±éµ»¤â½¨°ï¤À¡£
ËÜºî¤ÇÃÓ¾¾¤ÏÂ¾ºîÉÊ¤È¹ç¤ï¤»¤ÆÂè74²ó·Ý½ÑÁª¾©¡¦±Ç²èÉôÌç¤Î¿·¿Í¾Þ¤ò¡¢ÉÍÊÕ¤âÂè47²óÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤ÎÍ¥½¨½õ±é½÷Í¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿´¤Î¤³¤â¤Ã¤¿ÃÓ¾¾¤ÈÉÍÊÕ¤Î±éµ»¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÌÔ¤È¥ë¥ê»Ò¤ÎÆâÌÌ¤¬´¶¤¸¼è¤ì¤ë¤·¡¢¤À¤«¤é¤³¤½Àï¤¤¤ÎÃæ¤ÎÇ®¤äÈá°¥¤¬¶¯¤¯ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤ì¤æ¤¨¤Ë¡¢ËÜºî¤Ï¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¼Â´¶¤Ç¤¤ë½¨ºî¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
Ê¸¡áËÙ¿µÆóÏº
