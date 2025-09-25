そして女性客は店に来なくなった…客を失ってがっかりする店員たち｜この2人、接点ゼロです【ママリ】

この漫画は、ナエくま(@naekuma358)さんのバイト先のクレーマーが、自分本位の言動が原因で他のお客様との間で次々にトラブルを引き起こし、他店で最終的に出禁になるまでのエピソードを描いた作品です。『この2人、接点ゼロです』第33話をごらんください。

女性客が、お店のトイレで戻さなくなったと言う問句さん。ですが、きっと別の場所で戻していると決めつけます。そうだとしても、問句さんには全く関係のない話のはずなのですが、なぜそこまで執着するのか、ナエくまさんは不思議でした。





問句さんにとってみれば、女性客がトイレで戻していたことはどうでもよいことなのです。





問句さんは、見ていて不快だと思ったことを他人に話して共有して、グチを言いたいだけなのでした。





女性客が、別の場所で迷惑をかけていると言う問句さんに、ナエくまさんは「別にどこにも迷惑かけてない」とはっきり言います。



その後、問句さんからの女性客に関してのグチ電話はなくなりました。





その理由は、女性客がカモネギ飯店に来店しなくなってしまったからです。良いお客さんだっただけに、坂本さんも残念そうです。





問句さんの根拠のない決めつけから始まった女性客との問題。



最終的には、女性客がお店を訪れることがなくなり、この問題は幕を下ろすことになりました。



カモネギ飯店は、大切な常連さんを失ってしまったのです。





口を開けば不満ばかり…自分本位の言動の結果は自分に帰ってくる

ナエくまさんが働く飲食店の常連客・問句さんは、いつもどこか不満げで、他人への愚痴が絶えない人物でした。ある日も「同じ時間帯によく来る女性が、食後にトイレで吐いている」と決めつけ、それを“気に入らない”とナエくまさんに話してきたのです。しかしその話に確証はなく、ただの思い込みのようでした。



その後も問句さんは、特に根拠もなく他のお客さまを悪く言ったり、勝手な想像で相手を批判したりと、不快な発言を繰り返します。店長が注意を促しても態度は改まらず、相手を否定する言動は続いていました。



ある日、ナエくまさんがよく行くお店で、煙草の煙を吸いたくないにもかかわらず喫煙席に座るという自分本位の振る舞いからお客さまとトラブルを起こしてしまいます。見かねた店主によって問句さんは出禁を言い渡されることになりました。飲食店は、多くの人が一緒に過ごす場所です。仕事や勉強の緊張から解放され、気分良く食事ができるペースであるのが理想的ではないでしょうか。自分本位な振る舞いは、結果的に自分の信用や居場所を失うことにつながると気づかされるエピソードです。





記事作成: もも

（配信元: ママリ）