上信越自動車道須坂長野東インター近くで隣接するエリアにはホテルやホームセンター、家電量販店が先行してオープンしています。敷地面積は16万7000平方メートル。地上4階建ての建物の中には県内のイオンモールでは最大級のおよそ170の専門店が出店します。25日は、報道向けの内覧会が行われ施設の中が初めて公開されました。1階には、須坂市の魅力を感じさせるエリアがあるのが特徴です。それが、県内最大級の食物販ゾーン「SUZAKA蔵」。須坂の蔵の趣を感じさせる空間になっています。須坂市の特産品の販売や観光PRなど魅力を発信する新たな場所として期待されます。そのほか、360インチの大型ビジョンが設置されたイベントスペースや…。3階に上がると。リポート「ここのフロアはフードコートがあります。中はとても広くてたくさんの店舗が並んでいます！」およそ1100席ありショッピングの間にゆっくりと休憩し食事を楽しめそうです。イオンモール須坂 岡本隆之ゼネラルマネージャー「地域が少しでもにぎわいであるとか活性化であるとかそれは須坂市に限らず北信全体に対してそういう部分が少しでも力になれるような施設にしたいと考えています」