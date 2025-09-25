MOTONの数量限定新作♡ピーチジェラート香るシルクヘアオイル&ボディソープ登場

ライフスタイルブランド「MOTON」から、待望の数量限定新作が登場です。夏に大好評を博した「ピーチジェラート」の香りが、シルクヘアオイルとして再びお目見え♡ さらに人気のボディソープシリーズが3種にパワーアップして再登場します。髪と肌を同時にケアしながら、フレッシュで華やかな香りに包まれる贅沢なアイテムたち。10月1日(水)より全国のLOFTやPLAZA、公式オンラインストアにて順次先行販売されます。

MOTONのシルクヘアオイルにピーチジェラート♡

この夏限定で登場し話題をさらった「ピーチジェラート」の香りが、シルクヘアオイルとして再び数量限定発売。価格は1,650円(税込)/100mL。髪に栄養を与え、さらさらでツヤやかな質感へと導きます。

香りはレモンやアップルの爽やかなトップから、みずみずしいピーチとジャスミンが広がり、最後はムスクやサンダルウッドで包み込む奥行きのあるフレグランス。

既存の「FLOWER GARDEN」「NUDE CALM」「TWILIGHT JOURNEY」とともに、髪質に合わせて選べる全4タイプが揃います。

数量限定のボディソープシリーズも充実

今回の数量限定コレクションでは、人気のボディソープが3タイプに進化。

角質つるもちボディソープ（1,980円/300mL）：ラメやパール入りで華やかな見た目。PHA・LHA配合で角質をやさしくオフし、11種のヒアルロン酸コンプレックスでつるすべ肌に。カラー：FLOWER GARDEN。

白玉ぷりぷりボディスクラブソープ（1,980円/300mL）：植物由来と天然由来のWスクラブ(*3)配合でなめらかな肌へ。ジェルソープが古い角質をすっきり落とし、うるおいを守ります。カラー：FLOWER GARDEN。

蜜肌ぷるつやシャワーオイル（1,980円/300mL）：植物由来オイルを贅沢に配合。しっとりとした洗い上がりに♡ 香りは「FLOWER GARDEN」と「TWILIGHT JOURNEY」の2種類。

（*1 PHA、LHA）（*2 角質層まで）（*3 マイクロクリスタリンセルロース、クルミ殻パウダー）

数量限定アイテムで特別なケアを♪

髪も肌も香りも、すべてを満たすMOTONの数量限定コレクション。シルクヘアオイルの「ピーチジェラート」は爽やかで甘い香りが広がり、毎日のヘアケアを幸せなひとときにしてくれます。

また、角質ケアから保湿まで叶えるボディソープ3種は、バスタイムを一層贅沢に♡ 数量限定だからこそ出会える特別感を、この秋ぜひ楽しんでみてください♪