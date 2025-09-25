9月に入りせきの症状を訴える患者が増加　“ジグザグ天気”続くなか「秋の花粉症」も…猛暑も影響している可能性

9月後半に入り、全国各地で大きな寒暖差が続いています。

こうした中、一見何の病気か分かりづらい、せきの症状を訴える患者が相次いでいます。

最高気温が29度近くとなり、9月上旬の暑さに戻った25日の東京都心。

先週から最高気温が27度を下回る日もあれば、真夏日となる日もあり、ジグザグ気温が続いています。

こうした寒暖差の影響で、ここ最近、増えているというのが、せきの症状を訴える人たちです。

実際に25日も都内のクリニックを取材すると、「せきが出始めたら止まらなくなるので、夜中でも目が覚めたりする」とせきの症状を訴える患者がいました。

病院によると、こうしたせきの症状を訴える患者は9月上旬から例年の1.5倍ほどに増加。

様々な病気の可能性が考えられるといいます。

いとう王子神谷内科外科クリニック・伊藤博道院長：

7月や8月から長引いている場合には、百日ぜきの可能性がある。それからインフルエンザやコロナなどの急性の感染症の可能性がある。

2025年に入り全国的に大流行していた百日ぜきはピークは越えたといいますが、その代わりに今、増えてきているというのが、ブタクサやヨモギなどが原因で引き起こされる「秋の花粉症」。

2025年は猛暑の影響によって、鼻水や目のかゆみだけにとどまらず、せきの症状まで引き起こしている可能性があるということです。

いとう王子神谷内科外科クリニック・伊藤博道院長：

今年はなんといっても猛暑が激しく長くあったので、暑さにより増えたダニなどの死骸のアレルギーと、秋の花粉がオーバーラップしたので。

病院によると、せきの症状が悪化している人が増加していて、症状がひどくなった場合は早く医療機関を訪れるように注意を呼びかけています。