グラビアアイドルで俳優の田中美久さん（24）が表紙を飾った1冊まるごと水着グラビア『BOMB Premium』（ワン・パブリッシング）が、好評につき異例の増刷が決定しました。



【写真】24歳にして色香があふれ出る田中美久さん

「最強グラビアクイーン」と呼び声の高い田中さんは22ページにわたる大ボリュームで登場。朝のベッドシーンからグレーの小花柄ビキニ姿で登場。フリルビキニとパンツに着替えて朝食シーンも。小悪魔的な表情と無邪気さが交錯します。黄色いチューブトップ水着では、一転して大人びた雰囲気に。さらに、真っ赤なドレスでたわわ感あふれる妖艶な姿、青いボーダービキニでは豊満なバストをギュッとした大胆カットを披露しています。



また、発売前に完売していた、セブンネット限定特典のポストカードの再搬入も決定。アイドルグッズ通販サイト「ボムアイドル工房」では、完全オリジナル未公開絵柄の田中美久ポストカードを特典に販売します。



裏表紙には人気グラビアアイドル12人が一堂に集結。それぞれが個性あふれるテーマで魅せるグラビアを展開しています。



登場するのは、アップアップガールズ（2）を卒業した佐々木ほのかさん、制コレ22グランプリの蓬莱舞さん、#2i2の天羽希純さん、今注目の福井梨莉華さん、自身がプロデューサーを務めるRoot mimiでの活動をスタートさせた黒嵜菜々子さん、俳優活動とアイドルを両立する豊田ルナさん、ドラマ『グラぱらっ！』主演の北野瑠華さん、『NOBROCK TV』出演で話題の森脇梨々夏さん、#ババババンビの岸みゆさん、鳥取出身の新星・白濱美兎さん、O2の南みゆかさんです。



【田中美久さんさんプロフィル】

たなかみく 2001年9月12日生まれ 熊本県出身 T151 B型 ニックネーム：みくりん 趣味：カラオケ、映画鑑賞 特技：フラフープ 2013年にHKT48の3期生として加入。2023年末に同グループを卒業。身長151センチというコンパクトな体躯ながら、抜群のスタイルと表現力で「令和のグラビアクイーン」との呼び声も。配信バラエティ『本日も絶対絶命。』をはじめ、日本テレビ系『THE突破ファイル』やフジテレビ『ネタパレ』などにも出演し、活動の場を広げている。最新情報はX（@miku_monmon3939）、Instagram（mikumonmon_48）