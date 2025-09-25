「これ、書籍化されてる？」横澤夏子、次女の連絡帳をファン絶賛！ 「オチしっかりしてて最高」
お笑いタレントの横澤夏子さんは9月25日、自身のInstagramを更新。次女の連絡帳を公開し、ファンから絶賛の声が寄せられています。
【画像】ファン絶賛の次女の連絡帳
ファンからは「全てが愛おしい」「ほっこりしました」「吹き出しました笑」「オチしっかりしてて最高」「楽しい目線」「これ、書籍化されてる？ぜんぶ読みたい！！」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【画像】ファン絶賛の次女の連絡帳
「ほっこりしました」「吹き出しました笑」横澤さんは「#今日の連絡帳 #次女バージョン」とつづり、5枚の画像を投稿。「長女に『薬を飲む時にねるねるねるねを使っている人は赤ちゃんだよ、私は4歳でやめた！』と言われ、私に顔を洗ってもらってる時に小さな声で『4歳になったらねるねるねるねる辞める』と言っていて気にしていたんだと思いました。まだねるねるねるねのことをねるねるねるねるとハッキリ言っています」など、次女に関するエピソードを紹介しました。母でありお笑い芸人である横澤さんならではの、クスっとしてしまう視点で書かれています。
「#三女バージョン」も公開9日には「#今日の連絡帳 #三女バージョン」も公開。1枚目には「今日も朝から全部が嫌なようで、攻撃的な目をしています。お母さん、や！お母さん、えい！と最上級に攻撃的な言葉が、まだ、『や！』と『えい！』で三女らしいです」と書かれています。ファンからは「これはおもしろエッセイ」「三女ちゃん大物になる予感」といった反響が寄せられました。今後もすてきな連絡帳を紹介してほしいですね。
(文:堀井 ユウ)