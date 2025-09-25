自民党の総裁選挙に立候補している５人は２５日、議員票や党員票の獲得のため各地であいさつまわりや視察を行いました。茂木前幹事長は太田市を訪れ工場を視察したほか、経済団体と意見を交わしました。

自民党総裁選に立候補している茂木前幹事長は２５日午前、太田市にある自動車部品メーカーの工場を訪れました。自動車業界を巡ってはアメリカのトランプ政権が、今月１６日に日本から輸入する自動車の関税を２７．５％から１５％に引き下げました。しかし、トランプ政権発足時の２．５％と比べると依然として高い税率で、日本が基幹産業と位置付ける企業には重い負担が続きます。

トランプ関税の影響を踏まえ工場を視察した茂木氏は、「日本経済を成長させるために、ものづくりの現場をさらに発展させていく状況をつくりたい」と意欲をのぞかせました。午後には太田商工会議所を訪れ、地元の経済団体の代表者らと１時間にわたって意見を交わしました。

自民党総裁選には茂木氏のほか、小林元経済安全保障担当大臣、林官房長官、高市前経済安全保障担当大臣、小泉農林水産大臣の５人が立候補していて、新しい総裁は来月４日に選出されます。