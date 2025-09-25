à¤¤¤¿¤ë½ê¤ËÉ×á41ºÐ¥¿¥ì¥ó¥È¤Îà¤Î¤í¤±¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤ª¤·¤É¤êÉ×ÉØ¤ÊÍÌ¾¿Í¡×¡Ö¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤¡×
¡¡¥×¥íÌîµå¡¦ÆÉÇä¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤ÎÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê(36)¤ÎºÊ¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÎ¤ÅÄ¤Þ¤¤(41)¤¬¸ø³«¤·¤¿àÉ×Âç¹¥¤á¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥À¥Ö¥ë¥¹¤Î»î¹ç¤Ç¤·¤¿‼‼(»ä¤Î)¡×¤È¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¥Æ¥Ë¥¹¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤³¤È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÊó¹ð¡£¡ÖÂÐÀïÁê¼ê¤ÎÊý¤Ë¡Ø¥Þ¡¼·¯¤¬¤ª¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ ¤Ï¤¤¡ª¤È¤ªÅú¤¨¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢É×¤Î´é¤¬¤Ä¤¤¤¿È±¾þ¤Ê¤ÉàÅÄÃæ¾Âç¥°¥Ã¥ºá¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¡Ö»ê¤ë½ê¤Ë¥°¥Ã¥º¡¡Âç¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¹¤«¤é‼‼¡×¤ÈÉ×¤Ø¤Î°¦¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËSNS¤Ç¤Ï¡Ö¥«¥ó¥È¥ê¡¼Ì¼¡£¤Îº¢¤«¤é±þ±ç¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¡ÖÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¼ã¤¯¤·¤Æ·ëº§¤·¤¿¤«¤é¤º¤Ã¡Á¤È¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡Ö¤ª¤·¤É¤êÉ×ÉØ¤ÊÍÌ¾¿Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸µ¥«¥ó¥È¥ê¡¼Ì¼¡£¤ÎÎ¤ÅÄ¤Ï¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ½Ð±é¤Ç¿Íµ¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÅÄÃæ¤È¤Ï2012Ç¯¤Ë·ëº§¡¢16Ç¯2·î¤ËÄ¹ÃË¡¢19Ç¯6·î¤ËÄ¹½÷¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£