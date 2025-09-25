前橋市にある県民会館の廃止に伴い県は「新たな文化拠点」の整備を検討していますが、県民会館の解体費用が概算で１４億４０００万円に上ることが分かりました。

これは２５日の県議会一般質問で、自民党の鈴木数成議員の質問に山本知事が答えたものです。県は前橋市にある県民会館を廃止し、その周辺エリアを活用した「新たな文化拠点」の整備を検討しています。答弁で山本知事は、廃止した県民会館を基本的に解体する方針を改めて示し、その費用が概算で１４億４０００万円に上ると明らかにしました。

また、「新たな文化拠点」については、「県民会館エリアで検討を進めるがアクセス性や集客面を考えて他のエリアとの比較も必要」としたほか、「人口減少社会を見据え、県有施設の統廃合も視野に入れる」としました。

知事は「文化拠点に投資するからには半世紀先を見据えて、県民にとって価値のある唯一無二の施設を作る必要がある。検討のプロセスについては、しっかり県議会や県民の皆様に示しながら、幅広い視点から総合的に検討を進めてまいりたい。」と話しました。

県議会一般質問は２９日にも行われます。