「動きはトップクラス」「メッシのよう」新加入の日本人FWに現地ファンは驚嘆！まさかの開幕６戦不発には「フィニッシュができない」「一度決めたら…」
この夏、レンヌからチャンピオンシップ（イングランド２部）のバーミンガムに移籍した古橋亨梧は、ここまでリーグ戦で無得点と厳しい序盤戦だ。
開幕戦では微妙な判定で得点が認められず、ゴールマウスに嫌われる場面もあった。だが、ノーゴールが続き、リーグ戦の直近２試合はベンチスタートと先発から外れている。
レンヌで苦戦したが、セルティックではゴールを量産していただけに、古橋への期待も大きかった。それだけに、この序盤戦での結果は議論を呼んでいるところだ。
批判を浴びている古橋だが、サポーターは特長である動きを称賛している。だが、シュートなどフィニッシュの決定力に不満があるようだ。バーミンガムファンの一部投稿を、セルティック専門サイト『67 HAIL HAIL』が紹介した。
「動き、スピード、スキル、ビジョン、ポジショニングはすべて絶対的な格。フィニッシュはまだそうでもない」
「ボールを持つと良い感じで、ハードワークし、プレスをかけ、非保持時も素晴らしい。でも、フィニッシュができない」
「動きはリオネル・メッシのようで、フィニッシュはマーカス・ベントみたい。後者については一時的なもので治せるものだと願っている」
「動きはトップクラス。スペースの見つけかたは正直、魅了させられるほどだ。素晴らしいサッカー頭脳を持ち、ビジョンも見事だ。でも、今は決めることができていない」
「オフ・ザ・ボールはファンタスティック。ボールを持つと少しあわてるようだ。シュートを打ったりするまでに必要なタッチが十分じゃない。一度決めたら落ち着いて止まらなくなるケースだと思う」
セルティックでは85ゴールを決め、レジェンドのヘンリク・ラーションに次ぐストライカーとも評された。今後、古橋はチャンピオンシップで得点を量産し、周囲を納得させられるだろうか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
