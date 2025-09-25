ともさかりえ、“コールドスリープ”Perfumeと4ショット「たぶん5リットルくらい泣いた」
俳優・ともさかりえ（45）が25日、自身のインスタグラムを更新。21日に年内での活動休止（コールドスリープ）を発表したテクノポップユニット・Perfume（あ〜ちゃん、かしゆか、のっち）の3人との4ショットを披露した。
ともさかは、22日、23日に東京ドームで開催されたPerfumeの公演『Perfume ZO/Z5 Anniversary “ネビュラロマンス” Episode TOKYO DOME』を観覧したとみられ、投稿では「Perfumeが大好きです」と書き出し、会場内で撮影されたとみられる写真をアップした。
「どの時代のPerfumeも大大大好きだけど、個人的に特に思い入れがあるアルバムが『GAME』なので、あの息づかいからの3人がマントを投げ捨てた瞬間に涙腺崩壊。どの場面も、その一瞬一瞬が素晴らしくて、こんなにも最高な時間を目撃できたことが本当にありがたく幸せでした。そして初期曲連発なリミックスメドレーは、笑いながらずっと泣いていた。スタッフさんたちの愛が炸裂していて、幸せすぎて涙が止まらなかった。（たぶん5リットルくらい泣いた）」とライブを振り返り、「3人のプロフェッショナルさと健全さ。その素朴な可愛らしさの中にある知性。見つめるたびに胸がいっぱいになる。3人が幸せでありますように。コールドスリープから目覚めるその日まで、私も元気に生きよう」と熱い思いを伝えた。
また、「初めて一緒に写真を撮っていただきました。3時間近いライブの終演後とは思えないキラキラな御三方。もー！なんて可愛いのー（私は泣きすぎて溶けかかってますが見逃してください）」とつづった。
