¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÀÄÌÚ¸»ÂÀ»á¤¬£²£µÆü¡¢´ØÀ¾¥Æ¥ì¥ÓÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥«¥ó¥Æ¥ì¡Ö£²£°£²£µÇ¯½©¤Î²þÊÔµ¼ÔÈ¯É½²ñ¡×¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢¼«¿È¤¬£Í£Ã¤È¤·¤Æ½Ð±éÃæ¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö½Ü´¶£Ì£É£Ö£Å¡¡¤È¤ì¤¿¤Æ¤Ã¡ª¡×¡ÊËè½µ·î¡ÁÌÚÍË¡¦¸á¸å£±»þ£µ£°Ê¬¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ï£²£°£²£³Ç¯£±£°·î¤«¤é¡¢´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ëÈÖÁÈ¤È¤·¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥Ï¥¤¥Ò¡¼¥ë¡¦¥ê¥ó¥´¤ä¾®äØÀéË¤Ê¤É´ØÀ¾¤é¤·¤¤¸ÄÀË¤«¤Ê½Ð±é¼Ô¤È£Í£Ã¤òÌ³¤á¤ëÀÄÌÚ¥¢¥Ê¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤ä¡¢Ãë¥É¥é¤Î¤è¤¦¤Ê¿åÍË£²Éô¤Î¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤â¤Õ¤ê¤«¤«¤ë¡ª¡©½¤Íå¾ì¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡×¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ê¤É¤¬¿Íµ¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤Ê¤ê¡¢½ù¡¹¤ËÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢¤ò³ÈÂç¡££²£¹Æü¤«¤é¤Ï¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï´ØÅìÃÏ¶è¤Ç¤âÀ¸ÊüÁ÷¡Ê¸á¸å£²»þ£´£¸Ê¬¤«¤é¡Ë¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀÄÌÚ¥¢¥Ê¤Ï¡ÖÀ¸¡ÊÊüÁ÷¡Ë¤ÇÇ®¤¤¥È¡¼¥¯¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£³Ú¤·¤µ¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é¿Ê²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¾ðÊóÈÖÁÈ¤ÎÅÓÃæ¤Ç¡Ö¤´¶á½ê¥È¥é¥Ö¥ë¡¢ÉÔÎÑ¡¢º¾µ½¡×¤È¤¤¤Ã¤¿½¤Íå¾ì¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¥É¥é¥Þ»ÅÎ©¤Æ¤ÇÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖºÇ¶á¡¢¿È¤Î²ó¤ê¤Ç¡Ø¤È¤ì¤¿¤Æ¡Ù¤ÎÏÃ¤ò¤¹¤ë¤È¡Ø¤¢¡Á¡¢¤¢¤Î½¤Íå¾ì¤ä¤Ã¤Æ¤ëÈÖÁÈ¤À¤è¤Í¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ÈÖÁÈ¤Î¶¯ÎÏ¤Ê¥¿¥°¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×
¡¡´ØÀ¾¤Ç¤Ï¸á¸å£±»þ£µ£°Ê¬¡Á£³»þ£´£µÊ¬¤Þ¤Ç¡¢¥Î¡¼¥«¥Ã¥ÈÌó£²»þ´ÖÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÁ°È¾¤ò£±Éô¡¢¸åÈ¾¤ò£²Éô¤ËÊ¬¤±¤ÆÊüÁ÷¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢´ØÅì¥¨¥ê¥¢¤Ï£²Éô¤«¤é¡ØÈô¤Ó¾è¤ê¡Ù¤È¤¤¤¦·Á¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢½¤Íå¾ì¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ï£²Éô¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡£´ØÅì¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤â¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£¥¦¥é¶É¤Ë¤â¤Ê¤¤¡¢¤¢¤Î»þ´Ö¤Ë¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥É¥í¥É¥í¤·¤¿¥É¥é¥Þ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÆÃ¿§¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡Ãë¥É¥éÉ÷£Ö£Ô£Ò¤ò¸µÂçºåÉÜÃÎ»ö¤ÇÊÛ¸î»Î¤Î¶¶²¼Å°»á¤¬¤Þ¤¸¤á¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¶¶²¼¤µ¤ó¤Ï¾ï¤Ë½¤Íå¾ì¡¢²¿¤«¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿»þ¤ËË¡Î§Åª¸«ÃÏ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥³¥á¥ó¥È¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë½©ÅÄ¤Ï£±£°·î£±Æü¡¢Ä¹ºê¤Ç¤Ï£±£°·î£¶Æü¤«¤éÊüÁ÷³«»Ï¤¹¤ë¡£