ユーロ圏　１０年債利回り格差　伊８３ｂｐとやや傾向

ユーロ圏の10年債利回り（日本時間19:04時点）（%）
ドイツ　　　　2.742
フランス　　　3.565（+82）
イタリア　　　3.571（+83）
スペイン　　　3.299（+56）
オランダ　　　2.905（+16）
ギリシャ　　　3.432（+69）
ポルトガル　　　3.157（+42）
ベルギー　　　3.29（+55）
オーストリア　3.042（+30）
アイルランド　2.98（+24）
フィンランド　3.117（+38）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）