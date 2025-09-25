ユーロ圏 １０年債利回り格差 伊８３ｂｐとやや傾向
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間19:04時点）（%）
ドイツ 2.742
フランス 3.565（+82）
イタリア 3.571（+83）
スペイン 3.299（+56）
オランダ 2.905（+16）
ギリシャ 3.432（+69）
ポルトガル 3.157（+42）
ベルギー 3.29（+55）
オーストリア 3.042（+30）
アイルランド 2.98（+24）
フィンランド 3.117（+38）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）
