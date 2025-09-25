欧州株　銀行株が売られる、ドイツ銀行は１．６％超の下げ

東京時間19:19現在
英ＦＴＳＥ100　 9224.78（-25.65　-0.28%）
独ＤＡＸ　　23493.70（-173.11　-0.73%）
仏ＣＡＣ40　 7778.63（-48.82　-0.62%）
スイスＳＭＩ　 11918.54（-60.29　-0.50%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

【銀行株】
ＨＳＢＣ　　　　　　 1021.00（-16.20　-1.56%）
バークレイズ　　　380.25（-4.80　-1.25%）
Ｓチャータード　 1430.00（-22.50　-1.55%）
ロイズＴＳＢ　　　　 81.96（-0.40　-0.49%）
ドイツ銀行　　　　　　30.24（-0.50　-1.61%）
コメルツバンク　　 32.94（+0.47　+1.45%）
ＢＮＰパリバ　　　　 77.60（-0.62　-0.79%）
ソシエテ　ジェネラル　 56.46（-0.74　-1.29%）
クレディ・アグリコル　　 16.42（-0.20　-1.20%）