欧州株 銀行株が売られる、ドイツ銀行は１．６％超の下げ
東京時間19:19現在
英ＦＴＳＥ100 9224.78（-25.65 -0.28%）
独ＤＡＸ 23493.70（-173.11 -0.73%）
仏ＣＡＣ40 7778.63（-48.82 -0.62%）
スイスＳＭＩ 11918.54（-60.29 -0.50%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
【銀行株】
東京時間19:19現在
ＨＳＢＣ 1021.00（-16.20 -1.56%）
バークレイズ 380.25（-4.80 -1.25%）
Ｓチャータード 1430.00（-22.50 -1.55%）
ロイズＴＳＢ 81.96（-0.40 -0.49%）
ドイツ銀行 30.24（-0.50 -1.61%）
コメルツバンク 32.94（+0.47 +1.45%）
ＢＮＰパリバ 77.60（-0.62 -0.79%）
ソシエテ ジェネラル 56.46（-0.74 -1.29%）
クレディ・アグリコル 16.42（-0.20 -1.20%）
