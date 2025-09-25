JRAは25日、YouTubeのJRA公式チャンネルで「ジョッキーカメラ」ファンが選んだ名場面集という8分32秒の動画を公開した。

ジョッキーカメラはJRAが23年春に導入し、注目度の高い馬に騎乗する騎手のヘルメットに小型カメラを設置して映像を提供。リバティアイランドが制した23年桜花賞やドウデュースが制した同年有馬記念、イロゴトシが制した24年中山グランドジャンプ、クロワデュノールが制した今年の日本ダービーなど臨場感があふれ、胸を打つ数々のシーンが収められた。

名場面集の公開に際して川田将雅（39）がコメントを寄せ、PRする動画がJRA公式Xに投稿された。「2023年の桜花賞からジョッキーカメラが導入され、そのリアルな映像と音声とともに、皆さんに楽しんでいただき、とても喜んでいただけるコンテンツとなりました。ありがとうございます。その中、ジョッキーカメラの名場面集が作成され、YouTubeで公開されています。ぜひ、ご覧ください。この秋もG1シーズンが始まりますので、これからも馬とともに頑張るジョッキーたち、そのリアルな、迫力ある映像を楽しんでもらえたら、と思います。よろしくお願いします」とファンにメッセージを送った。