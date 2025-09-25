来月4日に投開票が行われる自民党総裁選について、「news every.」では「ひと目で分かる政策比較」と題して、5人の候補の主張を整理してお伝えします。自民党が衆議院も参議院も過半数を割るなか、協力が不可欠な野党との連携について、日本テレビ政治部の鈴木しおり記者が解説します。

■野党連携「連立拡大」「政策ごとの連携」

「連立拡大」に前向きな候補が、高市氏、茂木氏、小泉氏です。いま自民党は、公明党と連立政権を組んでいますが、ここに新たな野党を加えるというのが連立拡大です。

メリットは、一度連立を組めば国会で過半数となるため、基本、全ての法案に賛成を得られ、政権運営が安定するという点です。デメリットは、元は野党だったので政策や選挙区の調整が必要で交渉の難易度が高い点です。

高市氏は、総裁選後に行われる総理大臣を選ぶ「指名選挙」までに野党との連立協議を整えたい考えを示しています。

茂木氏も連立拡大を明言していて、交渉相手としては日本維新の会、国民民主党の具体名をあげています。

小泉氏は、連立拡大について具体的なスケジュールや相手は明言していませんが、「政策や理念が一致すればその先が見えてくる」と前向きな姿勢を示しています。

野党との「政策ごとの連携」を重視する林氏と小林氏です。

メリットは政策ごとの交渉なので、「連立拡大」よりは交渉の難易度が低い点です。デメリットはその交渉が決裂した場合、政権運営がつまずくリスクを抱える点です。

林氏と小林氏は、「連立拡大」の可能性も模索するとしながらも、まずは政策ごとの連携を進めていきたい考えです。

林氏は「スピード感を持って政策的な合意をする」、小林氏は「数合わせの連立は本末転倒だ」と話しています。

■候補者5人 どの野党と組む可能性？

高市氏は、連立協議の相手は明言していません。一方で、政策的には5人の候補者の中でも「減税」を重視する立ち位置で、国民民主党と共通しています。また、「外国人政策の厳格化」では参政党と重なる部分があります。

茂木氏は、連立交渉の相手として日本維新の会、国民民主党をあげています。

小泉氏は、維新と関係が深いとされています。小泉氏自身が吉村代表と近いことに加えて、後ろ盾とされる菅副総裁が維新と太いパイプを持ちます。

林氏は官房長官として国会運営にあたるなかで、野党との関係を築いてきました。特に、維新の幹部については、「政策がほぼ一致している」と語っています。

小林氏は「特定の政党ありきではなくオープンなスタンスで臨む」と話しています。

与野党の垣根を越え政策をどう前に進めるのか、現実的な政権運営のビジョンを示せるかどうかも、総裁選の争点のひとつになりそうです。