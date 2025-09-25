フラダンスの発表会がこのほど（２１日）山形市で開かれ「フラガールズ甲子園」に今年初出場を果たした「やまがたフラガールクラブ」のメンバーも、優雅なダンスを見せました。

この発表会は、山形市のフラダンススタジオ「フェティア」が開催したもので、２年に一度、日頃の練習の成果を披露するものです。

ステージでは３歳から７０代までの幅広い世代のダンサーが優雅なフラダンスや力強いタヒチアンダンスを披露しました。

そしてこのイベントで再始動したのが「やまがたフラガールクラブピリナ」です。

今年４月に発足し、現在、中高生合わせて７人が在籍。その内、高校生の４人は先月福島県いわき市で開かれた「フラガールズ甲子園」に初出場しました。

今回は、中学生３人を含めたフルメンバー７人で出演し、堂々とした演技を披露しました。

■全員が新たに意識しているのは...

メンバー全員が新たに意識しているというのは踊りを大きく見せる「笑顔」の作り方だそうです。

リーダー櫻井聖奈さん（高２）「フラガールズ甲子園で色んなものを得て李央ちゃんとみんなで練習したのは笑顔の作り方を練習して良かったんじゃないかな」

高橋李央さん（高２）「（どんな風に笑顔って練習するの？）再現ですか？めっちゃ上手ですよ！（笑顔とダンスを再現）何で笑うんですか！？」

フィナーレでは大勢の観客が拍手を送り、発表会は大盛り上がりとなりました。

■訪れた人は？

訪れた人「すごく感動しました。ちっちゃい子も頑張って踊ってたし大人の人の踊りも綺麗でとても素敵でした」

訪れた人「ハワイに行く機会もないんですが行ったような気分になりますね」

訪れた人「みんなすごい上手」

フラダンスに青春をかけた４人の高校生たち。来年のフラガールズ甲子園に向けた新たな１年が始まりました。