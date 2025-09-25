堀北真希さんの妹・NANAMI、美くびれあらわな黒ビキニショット「スタイリッシュなデザインで胸の形を綺麗に」
元俳優・堀北真希さんの実妹で、モデル・アイデザイナーとして活動するNANAMI（30）が25日、自身のインスタグラムを更新。旅行先のタイ・バンコクで撮影されたプールサイドの写真を公開し、黒のビキニ姿で引き締まったくびれと美ボディを披露した。
【写真】「胸の形を綺麗に見せてくれる」黒ビキニで姿を披露したNANAMI
投稿では「朝ごはん食べてマッサージして、プールで泳ぐが1日の始まりの鉄板だったBangkok」とつづり、1日2万歩を歩いていたことも明かした。「しっかりとムチったけど、まぁ旅行中はいいのさっ！」とユーモラスにコメントしている。
着用していた水着については「スタイリッシュなデザインで胸の形を綺麗に見せてくれる」と紹介。ハッシュタグには「#nanami_trip #タイ旅行 #Bangkok」と添えられ、旅行を満喫している様子を発信した。
