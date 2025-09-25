サッと穿くだけでOK！【ユニクロ】大人が即こなれる♡「オシャ見えパンツ」

パンツコーデがパッとしない……。そんなときは、一点投入でこなれ見えが狙える【ユニクロ】のパンツを試してみて。今回は@ko.wearさんが愛用している、カーブパンツをピックアップ。緩やかに曲線を描くシルエットが今っぽく、コーデのマンネリを打破できるかも。穿き心地も良さそうなので、ぜひ秋の着こなしに盛り込んで。

穿くだけでコーデの旬度がUPするカーブジーンズ

【ユニクロ】「バギーカーブジーンズ」\4,990（税込）

ゆったりとカーブしたシルエットが特徴。リラックス感がありつつ、ハイウエストでスタイルアップも狙えるジーンズ。きれいめに見せるなら、@ko.wearさんのようにトップスをすっきりまとめてメリハリを付けてみて。きちんと感のある襟付きトップスや上品な小物合わせが、着こなしを大人顔に引き寄せてくれます。

美しいレッグラインを演出するカーブシルエット

【ユニクロ】「ドライスウェットカーブパンツ」\3,990（税込）

緩やかなカーブシルエットが、脚のラインを美しく見せてくれそうなスウェットパンツ。スポーツミックススタイルを手軽に楽しめて、コーデのマンネリ打破にも一役買ってくれるはず。@ko.wearさんのようにチューブトップとシアー素材のシャツを合わせれば、こなれて見える大人コーデに。パンツのカラーは、季節感をプラスするブラウンやダークグリーンがおすすめ。

