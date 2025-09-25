長谷川カオナシ (クリープハイプ)、初ソロアルバムの最速披露ミニライブを開催
クリープハイプのベーシスト長谷川カオナシが、自身初となるソロアルバム『お面の向こうは伽藍堂』を11月26日(水)にリリースする。この収録曲を最速で披露するミニライブ＜お面のこちらで前夜祭〜カオナシがしっぽり歌う夜〜＞がAmazon Music Studio Tokyoにて開催されることが決定した。
アルバムには先日自身の誕生日でもある9月23日(火・祝)に先行配信された「金木犀」を含む全12曲が収録され、長谷川が全曲の作詞作曲に挑戦している。
最速披露ミニライブはAmazon.co.jpで対象商品を購入した方の中から抽選で参加することができるプレミアムイベントだ。
さらに、長谷川カオナシ自身がイラストを描く、楽曲をモチーフにした「人脈カードゲーム」トレカセットが店舗別購入者特典として配布されることも決定。詳細は追って解禁となる。
リリース情報
■配信シングル「金木犀」
2025.09.23(火・祝) リリース
https://kaonashihasegawa.lnk.to/sweet_olive
■アルバム『お面の向こうは伽藍堂』
2025.11.26(水) リリース
予約 https://kaonashihasegawa.lnk.to/1stAL_CD
UMCK-1810 ￥3,520（税込）/ ￥3,200（税抜）
形態仕様：CD＋歌詞ブックレット
収録内容：リードシングル「金木犀」を含む全12曲入り（詳細後日解禁）。
店舗別購入者特典
◎長谷川カオナシ作「人脈カードゲーム」（2枚入り6セット・全12種）
・タワーレコード：長谷川カオナシ作「人脈カードゲーム」トレカセットA
・HMV：長谷川カオナシ作「人脈カードゲーム」トレカセットB
・TSUTAYA：長谷川カオナシ作「人脈カードゲーム」トレカセットC
・Amazon：長谷川カオナシ作「人脈カードゲーム」トレカセットD
・楽天ブックス：長谷川カオナシ作「人脈カードゲーム」トレカセットE
・UNIVERSAL MUSIC STORE／クリープハイプオンラインショップ：長谷川カオナシ作「人脈カードゲーム」トレカセットF
◎その他：B2ポスター
イベント・ライブ情報
■＜お面のこちらで前夜祭〜カオナシがしっぽり歌う夜〜＞
日程：2025年11月25日(火)
会場：Amazon Music Studio Tokyo (東京都渋谷区神南1-6-9 トップヒル神南ビル)
時間：夜帯
※集合時間・開演時間は、Amazon.co.jpで対象商品をご購入いただいた中から抽選で選ばれた当選者のみにお知らせ
出演：長谷川カオナシ
内容：ミニライブ
■＜フシアナサンとロムの会〜カオナシが丸腰で歌う夜〜＞
日程：2025.11.30(日) 開場 17:15 / 開演 18:00
会場：日本橋三井ホール
▼特設ページ
https://www.creephyp.com/feature/hasegawakaonashi_2025
