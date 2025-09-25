■配信シングル「金木犀」

2025.09.23(火・祝) リリース

https://kaonashihasegawa.lnk.to/sweet_olive

■アルバム『お面の向こうは伽藍堂』

2025.11.26(水) リリース

予約 https://kaonashihasegawa.lnk.to/1stAL_CD

UMCK-1810 ￥3,520（税込）/ ￥3,200（税抜）

形態仕様：CD＋歌詞ブックレット

収録内容：リードシングル「金木犀」を含む全12曲入り（詳細後日解禁）。

店舗別購入者特典

◎長谷川カオナシ作「人脈カードゲーム」（2枚入り6セット・全12種）

・タワーレコード：長谷川カオナシ作「人脈カードゲーム」トレカセットA

・HMV：長谷川カオナシ作「人脈カードゲーム」トレカセットB

・TSUTAYA：長谷川カオナシ作「人脈カードゲーム」トレカセットC

・Amazon：長谷川カオナシ作「人脈カードゲーム」トレカセットD

・楽天ブックス：長谷川カオナシ作「人脈カードゲーム」トレカセットE

・UNIVERSAL MUSIC STORE／クリープハイプオンラインショップ：長谷川カオナシ作「人脈カードゲーム」トレカセットF

◎その他：B2ポスター