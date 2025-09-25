¡Ø¥«¥ê¥¹¥Þ¡Ù½é¤Î¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¢À¸ÇÛ¿®·èÄê
10·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦5Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¥·¥Æ¥£ ¥·¥¢¥¿¡¼G¥í¥Ã¥½¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡¢Ä¶¿ÍÅª¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Ø¥«¥ê¥¹¥Þ¡Ù½é¤Î¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡ã½Ë4¼þÇ¯¡¦¥«¥ê¥¹¥Þ´¶¼Õº×¡ä¤ÎÀ¸ÇÛ¿®¤¬·èÄê¡£»ëÄ°¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÈÎÇä¤âËÜÆü¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢11·î¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡ã¥«¥ê¥¹¥Þ¥¬¥ó¥Ü¥Ä¥¢¡¼¡ä¤Î¸«¤É¤³¤í¾Ò²ð¤ä¥Õ¥¡¥ó»²²Ã·¿¤ÎÃêÁª¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ê¤É¡¢¡È¥é¥¤¥Ö¤È¤Ï¤Þ¤¿°Û¤Ê¤ëµ÷Î¥´¶¤ÈÇ®ÎÌ¡É¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£½Ð±é¥¥ã¥¹¥È¤Ï¡¢10·î4Æü(ÅÚ)¤¬»³Ãæ¿¿¿Ò¡ÊÁðÆåÍý²òÌò¡Ë¡¢Âç²Ï¸µµ¤¡Ê¥Æ¥éÌò¡Ë¡¢¶¶µÍÃÎµ×¡ÊÅ·Æ²Å·É§Ìò¡Ë¡£5Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ï¾®ÌîÍ§¼ù¡Ê°ËÆ£¤Õ¤ß¤äÌò¡Ë¡¢Ê¡¸¶¤«¤Ä¤ß¡ÊËÜ¶¶°Í±ûÍøÌò¡Ë¡¢ºÙÅÄ·òÂÀ¡Ê±îÀî·ÅÌò¡Ë¡¢Æü¸þºó¸ø¡ÊÌ«ÂçÀ¥Ìò¡Ë¡£
¤¹¤Ç¤Ë²ñ¾ì¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏÎ¾Æü¤È¤â´°Çä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ÃÏ¤ËÍè¤é¤ì¤Ê¤¤¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î¶¯¤¤Í×Ë¾¤ò¼õ¤±¤ÆÀ¸ÇÛ¿®¤¬¼Â¸½¡£»ëÄ°¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¸«Æ¨¤·»ëÄ°¡Ê¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¡Ë´ü´Ö¤¬1½µ´ÖÀß¤±¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢´ü´ÖÃæ¤Ï²¿ÅÙ¤Ç¤â·«¤êÊÖ¤·³Ú¤·¤á¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢³ÆÆü°Û¤Ê¤ë¡È¥«¥ê¥¹¥Þ¤Ê¥²¥¹¥È¡É¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤âÄÉ²Ã·èÄê¤·¤¿¡£¥²¥¹¥È¤Î¾ÜºÙ¤ÏÅöÆü¤Þ¤Ç¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¤â´Þ¤á¤Æ¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¡£
¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Î´ë²è¤ÈÏ¢Æ°¤·¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥È´ë²è¡ÖËÞ¿Í¹ñÀªÄ´ºº¡×¤Î¼Â»Ü¤âÄÉ²ÃÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢»öÁ°¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿²óÅú·ë²Ì¤ò¤â¤È¤Ë¡¢ÅöÆü¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤Æ¥¯¥¤¥º·Á¼°¤ÇÍ½ÁÛ¡¦²óÅú¤¹¤ë»²²Ã·¿¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤À¡£
¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ë1ÈÖ¶á¤¤Â°À¤Ï¡ØÀµ¼Ù¡Ù¡ØÃá½ø¡Ù¡ØÉþ½¾¡Ù¡ØÈ¿È¯¡Ù¡ØÆâÈ³¡Ù¡Ø¼«°¦¡Ù¡ØÀ¡Ù¤É¤ì¡©¡×¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¬Æü¾ï²ñÏÃ¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¦»È¤¨¤½¤¦¤Ê¥«¥ê¥¹¥Þ¤Î¥»¥ê¥Õ¤Ï¡©¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¡È¥«¥ê¥¹¥Þ¤é¤·¤¤¡É¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊÀßÌä¤¬ÊÂ¤Ö¡£¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¤ÎË×Æþ´¶¤¬¤µ¤é¤Ë¹â¤Þ¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢Æ±¤¸¤¯Åìµþ¥É¡¼¥à¥·¥Æ¥£ Gallery AaMo¤Ç¤Ï¡¢4¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿Âçµ¬ÌÏÅ¸Í÷²ñ¡Ö½Ë4¼þÇ¯¡¦¥«¥ê¥¹¥ÞËÞº×¤ê¡×¤¬10·î19Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç³«ºÅÃæ¡£¡Ø¥«¥ê¥¹¥Þ¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¸Þ´¶¤Ç³Ú¤·¤á¤ëÂÎ¸³·¿Å¸¼¨¤ä¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß¥Á¥±¥Ã¥È¹¥É¾È¯ÇäÃæ¡£
¡ã½Ë4¼þÇ¯¡¦¥«¥ê¥¹¥Þ´¶¼Õº×¡ä
¡ü½Ð±é
DAY1¡§»³Ãæ¿¿¿Ò¡ÊÁðÆåÍý²òÌò¡Ë¡¢Âç²Ï¸µµ¤¡Ê¥Æ¥éÌò¡Ë¡¢¶¶µÍÃÎµ×¡ÊÅ·Æ²Å·É§Ìò¡Ë
DAY2¡§¾®ÌîÍ§¼ù¡Ê°ËÆ£¤Õ¤ß¤äÌò¡Ë¡¢Ê¡¸¶¤«¤Ä¤ß¡ÊËÜ¶¶°Í±ûÍøÌò¡Ë¡¢ºÙÅÄ·òÂÀ¡Ê±îÀî·ÅÌò¡Ë¡¢Æü¸þºó¸ø¡ÊÌ«ÂçÀ¥Ìò¡Ë
¡ü³«ºÅÆü»þ¡¢²ñ¾ì
Åìµþ¥É¡¼¥à¥·¥Æ¥£ ¥·¥¢¥¿¡¼£Ç¥í¥Ã¥½¡ÊÅìµþÅÔ¡Ë
DAY1¡§2025Ç¯10·î4Æü¡ÊÅÚ)
17:00³«¾ì / 18:00³«±é
DAY2:2025Ç¯10·î5Æü¡ÊÆü)
16:00³«¾ì / 17:00³«±é
¡üÆþ¾ìÆÃÅµ
½Ë4¼þÇ¯¡¦¥«¥ê¥¹¥Þ´¶¼Õº× µÇ°¤¦¤Á¤ï
¡ü¡ÖËÞ¿Í¹ñÀªÄ´ºº¡×
¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¤Ë¸þ¤±¤Æ¥¢¥ó¥±¡¼¥È´ë²è¡ÖËÞ¿Í¹ñÀªÄ´ºº¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡ª
ÅöÆü¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤Æ²óÅú·ë²Ì¤ò¥¯¥¤¥º·Á¼°¤ÇÍ½ÁÛ¡¦²óÅú¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖËÞ¿Í¹ñÀªÄ´ºº¡×±þÊç¥Õ¥©¡¼¥à¡§https://krs.bz/kingrecords/m/1r9mb0k
¡ü²ñ¾ì¥Á¥±¥Ã¥È
»ØÄêÀÊ \ 6,600 (ÀÇ¹þ)
¼Ö°Ø»ÒÀÊ \ 6,600 (ÀÇ¹þ)
¡üÀ¸ÇÛ¿®»ëÄ°¥Á¥±¥Ã¥È
¡DAY1¥Á¥±¥Ã¥È¡§3.300±ß (ÀÇ¹þ)
¢DAY2¥Á¥±¥Ã¥È¡§3,300±ß (ÀÇ¹þ)
£ÄÌ¤·¥Á¥±¥Ã¥È¡§6,000±ß(ÀÇ¹þ)
⚫︎²ñ¾ì¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë
¡Ú¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëÀè¹Ô¡Û
¼õÉÕ¡§2025Ç¯8·î25Æü(·î)19:00¡Á9·î2Æü(²Ð)23:59
ÅöÍîÈ¯É½/Æþ¶â´ü´Ö¡§2025Ç¯9·î5Æü(¶â)15:00¡Á9·î9Æü(²Ð)23:59
¼õÉÕURL¡§https://tixplus.jp/feature/charisma-house_4thanniversary/¡¡
¢¨¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¡¦¥³¥ó¥Ó¥ËÊ§¤¤
¢¨1¿Í¤¢¤¿¤ê2Ëç¤Þ¤Ç
¡Ú°ìÈÌÀèÃå¡Û
2025Ç¯9·î12Æü(¶â)19:00¡Á³Æ¸ø±éÁ°Æü23:59¤Þ¤Ç
¢¨¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥ÉÊ§¤¤¤Î¤ß
¡ÚÈ¯·ôÆü¡Û
2025Ç¯9·î25Æü(ÌÚ)12:00¡Á
¢¨Ç¯ÎðÀ©¸Â¡§Ì¤½¢³Ø»ùÆ¸Æþ¾ìÉÔ²Ä
¢¨±ÄÍøÌÜÅª¤ÎÅ¾Çä¶Ø»ß/Å¾Çä¥Á¥±¥Ã¥ÈÆþ¾ìÉÔ²Ä/¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¤Ø¤Î½ÐÉÊ¶Ø»ß
¢¨½Ð±é¼Ô¤ÎÊÑ¹¹¤ËÈ¼¤¦Ê§¤¤Ìá¤·¤ÏÃ×¤·¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤
¡üÀ¸ÇÛ¿®»ëÄ°¥Á¥±¥Ã¥È¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë
¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä´ü´Ö
¡DAY1¥Á¥±¥Ã¥È¡§9·î25Æü(ÌÚ)19:00¡Á10·î11Æü(ÅÚ)22:00¤Þ¤Ç
¢DAY2¥Á¥±¥Ã¥È¡§9·î25Æü(ÌÚ)19:00¡Á10·î12Æü(Æü)22:00¤Þ¤Ç
£ÄÌ¤·¥Á¥±¥Ã¥È¡§9·î25Æü(¿å)19:00¡Á10·î11Æü(ÅÚ)22:00¤Þ¤Ç
¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®´ü´Ö
DAY1¡§10·î4Æü(ÅÚ)18:00¡Á10·î11Æü(ÅÚ)23:59¤Þ¤Ç
DAY2¡§10·î5Æü(Æü)17:00¡Á10·î12Æü(Æü)23:59¤Þ¤Ç
À¸ÇÛ¿®»ëÄ°¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇäURL¡§https://eplus.jp/charisma-st/¡¡
½é¤ÎÂçµ¬ÌÏÅ¸Í÷²ñ¡Ö½Ë4¼þÇ¯¡¦¥«¥ê¥¹¥ÞËÞº×¤ê¡×
¡ü²ñ´ü¡§
2025Ç¯9·î13Æü(ÅÚ)¡Á10·î19Æü(Æü)
Á°´ü 9·î13Æü(ÅÚ)¡Á10·î3Æü(¶â)
¸å´ü 10·î4Æü(ÅÚ)¡Á10·î19Æü(Æü)
¢¨Á°´ü¡¦¸å´ü¤ÇÅ¸¼¨¤ÎÆþ¤ìÂØ¤¨¤¢¤ê
¢¨³«ºÅ´ü´ÖÃæÌµµÙ
¡ü»þ´Ö¡§
Ê¿Æü 14:00¡Á20:00(ºÇ½ªÆþ¾ì¤Ï19:30¤Þ¤Ç)
ÅÚÆü½Ë 11:00¡Á20:00(Æü»þ»ØÄêÆþ¾ì)
¡ü¾ì½ê¡§Åìµþ¥É¡¼¥à¥·¥Æ¥£¡¡Gallery AaMo¡Ê¥®¥ã¥é¥ê¡¼ ¥¢¡¼¥â¡Ë
¡ü¼çºÅ¡§½Ë4¼þÇ¯¡¦¥«¥ê¥¹¥ÞËÞº×¤ê¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ
¡ü¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://charisma-bonfes.charisma-house.com/
¡üÅ¸Í÷²ñ¸ø¼°X¡§@charisma_BONfes
¢¡¡Ö½Ë4¼þÇ¯¡¦¥«¥ê¥¹¥ÞËÞº×¤ê¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È