モー娘。横山玲奈、メニエール病を公表 上海・台北公演欠席へ
【モデルプレス＝2025/09/25】モーニング娘。‘25の横山玲奈が、「メニエール病」との診断を受け9月末のコンサートやイベント3公演を欠席することがわかった。2025年9月25日、公式サイトにて発表された。
【写真】モーニング娘。横山玲奈ら艷やか肌見せ
公式サイトでは「8月上旬より耳の不調が続き、病院の診察にて突発性難聴の兆候が見られたため加療を続けながら活動してまいりました。ところが先週よりめまい等の症状が出現し、再診の結果、メニエール病急性増悪と診断されました」と発表。「医師と相談のうえ、今週は休養と治療を最優先すべきとの判断に至りました」とし、今後の活動については「体調の推移を見守りつつ、医師とも相談のうえ慎重に決定し、決まり次第、改めてお知らせいたします」とコメントしている。これにより横山は、9月27日の上海、28日から29日の台北での公演、イベントを欠席するという。
横尾は今年7月に、秋のツアーをもってモーニング娘。'25およびハロー!プロジェクトを卒業し、芸能活動を終了することを発表。同年12月5日に横浜アリーナで卒業公演が行われる予定だ。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】モーニング娘。横山玲奈ら艷やか肌見せ
◆横山玲奈「メニエール病」でイベントなど欠席
公式サイトでは「8月上旬より耳の不調が続き、病院の診察にて突発性難聴の兆候が見られたため加療を続けながら活動してまいりました。ところが先週よりめまい等の症状が出現し、再診の結果、メニエール病急性増悪と診断されました」と発表。「医師と相談のうえ、今週は休養と治療を最優先すべきとの判断に至りました」とし、今後の活動については「体調の推移を見守りつつ、医師とも相談のうえ慎重に決定し、決まり次第、改めてお知らせいたします」とコメントしている。これにより横山は、9月27日の上海、28日から29日の台北での公演、イベントを欠席するという。
横尾は今年7月に、秋のツアーをもってモーニング娘。'25およびハロー!プロジェクトを卒業し、芸能活動を終了することを発表。同年12月5日に横浜アリーナで卒業公演が行われる予定だ。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】