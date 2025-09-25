『パリに咲くエトワール』當真あみ＆嵐莉菜のアフレコ姿も！ 初公開シーン含む幕間映像解禁
劇場アニメーション『パリに咲くエトワール』より、初公開シーンや當真あみ＆嵐莉菜のアフレコ映像も盛り込んだ幕間映像が解禁された。
【動画】夢を追いかける少女たちを生き生き演じる姿『パリに咲くエトワール』幕間映像
本作は、『ONE PIECE FILM RED』や『コードギアス 反逆のルルーシュ』を手掛けた谷口悟朗監督と『崖の上のポニョ』『魔女の宅急便』など多くのスタジオジブリ作品のキャラクターデザイン・原画をつとめる近藤勝也が、初めてタッグを組んだオリジナル劇場アニメーション。20世紀初頭の輝きに満ちたパリを舞台に、画家を夢見るフジコと、バレエに心引かれる千鶴という、日本からやってきたふたりの夢追う少女たちの成長を描く。
解禁となった幕間映像は、キャスト陣のアフレコ姿や、主演・當真あみのコメントとともに、作品の世界観を華やかに映し出す。
その天真らんまんなキャラクターを印象付けるように、「わたし、フジコ！ 継田フジコー!!」と、色鮮やかなパリの街並みを背景に高らかに自身の名前を叫ぶ主人公フジコの笑顔から始まる映像。初公開となる本編シーンも交えて、画家を夢見てキャンバスに向かうフジコとそれを優しく見守る人々、軽やかにバレエを舞う千鶴の姿などが繊細で温かなタッチのアニメーションで描かれる。
そして、フジコ役の當真あみ、千鶴役の嵐莉菜が表情豊かにセリフを吹き込むアフレコ映像も明かされ、それぞれ個性の異なる2人の少女たちに見事にリンクした声の表現を披露。「世代問わず勇気をもらえる」と當真は気持ちを込めたコメントを寄せる。美しいアニメーションの一コマ一コマと、温かでみずみずしいストーリーが映し出されている。
劇場アニメーション『パリに咲くエトワール』は、2026年3月13日より全国公開。
