クロちゃん、病院のベッドから喉の手術成功を報告「NEWクロちゃんを待っててだしん！！」
安田大サーカスのクロちゃんが、25日までに自身のエックスを更新。喉の手術を受けたことを写真で報告し、反響が集まっている。
【写真】酸素マスクをつけて横になる姿が痛々しいクロちゃん
以前「喉の調子が悪く、ポリープが出来ていたので手術します」と説明していたクロちゃん。今回の投稿では、酸素マスクを付けてベッドに横たわる写真をアップし「声帯ポリープ切除手術、無事終わりました！ 当分声は出せないけど早く治すので、NEWクロちゃんを待っててだしん！！」とコメント。無事手術が完了したことを報告した。
この投稿にファンからは「無事に帰ってきて良かった」「無理は禁物なのでご自愛ください！ まだ水曜日で元気な姿をみせてくださいな！」「更に高音ヴォイスになったかな？」「無事に帰って良かったな。焦らずに医者の言うことを聞くんだぞ」などの声が寄せられている。
引用：「安田大サーカス クロちゃん」エックス（＠kurochan96wawa）
